El EPRE habilitó el pago de las facturas de la luz con código QR

Si bien la novedad recién empieza a implementarse, ante cualquier duda o consulta al respecto los usuarios pueden llamar al 148 opción 9 (EPRE) de lunes a viernes de 8 a 14. O personalmente en el mismo horario, en el EPRE (San Martín 285 de Ciudad).

Desde el EPRE recomiendan verificar los datos luego de escanear el código QR y antes de confirmar el pago de las facturas.

Pago con código QR: cómo funcionará

Las próximas boletas que emitan las distribuidoras eléctricas llegarán con el nuevo código QR. Para sus clientes bastará con escanearlo desde la app de su banco o billetera virtual, sin necesidad de ingresar manualmente datos ni nada adicional.

Para eso, solo deben abrir la aplicación bancaria o billetera, escanear el código QR, verificar que sean correctos los datos exhibidos en pantalla y confirmar la operación.

Algo a tener en cuenta es que las boletas pueden contener uno o dos códigos, según la forma o sistema de facturación de las empresas.

Es decir, en las facturas con emisión mensual (como ocurre con la Cooperativa Eléctrica Godoy Cruz) se incorporará sólo un código QR, mientras que en las de facturación bimestral se incluirán dos códigos, uno por cada período facturado.