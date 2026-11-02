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Nueva modalidad

El EPRE habilitó el pago de las facturas de la luz con código QR

Para eso, las distribuidoras deberán incorporar el código QR en las emisiones de noviembre. Tendrán uno o dos, según si es facturación mensual o bimestral

Miguel Ángel Flores
Por Miguel Ángel Flores [email protected]
La nueva modalidad de pago de las boletas del servicio eléctrico rige desde este mes.

La nueva modalidad de pago de las boletas del servicio eléctrico rige desde este mes.


El Ente Provincial Regulador Eléctrico ( EPRE) habilitó una nueva forma de pago de las facturas del servicio eléctrico. Desde noviembre, los usuarios de Mendoza podrán hacerlo mediante el cada vez más utilizado código QR.

Para eso, EPRE instruyó a todas las distribuidoras eléctricas de la provincia a incorporar códigos QR en las facturas emitidas a sus usuarios. Será la nueva modalidad, junto al código de barras que permite abonar con billeteras virtuales y en efectivo.

"El objetivo es ampliar opciones de pago disponibles y facilitar las gestiones vinculadas con el servicio. Una herramienta que simplifica el proceso de pago y brinda una alternativa rápida, práctica y segura", señalaron desde el ente regulador.

Si bien la novedad recién empieza a implementarse, ante cualquier duda o consulta al respecto los usuarios pueden llamar al 148 opción 9 (EPRE) de lunes a viernes de 8 a 14. O personalmente en el mismo horario, en el EPRE (San Martín 285 de Ciudad).

Desde el EPRE recomiendan verificar los datos luego de escanear el c&oacute;digo QR y antes de confirmar el pago de las facturas.

Desde el EPRE recomiendan verificar los datos luego de escanear el código QR y antes de confirmar el pago de las facturas.

Pago con código QR: cómo funcionará

Las próximas boletas que emitan las distribuidoras eléctricas llegarán con el nuevo código QR. Para sus clientes bastará con escanearlo desde la app de su banco o billetera virtual, sin necesidad de ingresar manualmente datos ni nada adicional.

Para eso, solo deben abrir la aplicación bancaria o billetera, escanear el código QR, verificar que sean correctos los datos exhibidos en pantalla y confirmar la operación.

Algo a tener en cuenta es que las boletas pueden contener uno o dos códigos, según la forma o sistema de facturación de las empresas.

Es decir, en las facturas con emisión mensual (como ocurre con la Cooperativa Eléctrica Godoy Cruz) se incorporará sólo un código QR, mientras que en las de facturación bimestral se incluirán dos códigos, uno por cada período facturado.

En pocas palabras

  • EPRE habilitó el pago de facturas de luz con código QR en Mendoza desde noviembre.
  • Los usuarios podrán escanear el código QR desde apps bancarias o billeteras virtuales para abonar.
  • Las facturas incluirán uno o dos códigos QR según si la facturación es mensual o bimestral.
Resumen generado por Thinkindot AI

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