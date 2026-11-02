Benetton se va de la Patagonia: socios de Adecoagro le compraron 900.000 hectáreas

La Compañía de Tierras Sud Argentino, fundada originalmente en 1889, es una de las firmas con mayor posesión de hectáreas en el país y ha sido un proveedor estratégico de lana para la marca textil del Grupo Benetton, United Colors of Benetton. Agustín Dranovsky continuará como director ejecutivo de CTSA, asegurando la continuidad operativa.

Socios de Adecoagro asumen el control

La adquisición de las tierras, cuya dimensión equivale a la de Puerto Rico y Chipre juntas, incluye establecimientos en Buenos Aires, Río Negro, Chubut y Santa Cruz. CTSA, principal sociedad del grupo adquirido, administra aproximadamente 920.000 hectáreas y cuenta con más de 300.000 cabezas de ganado, además de actividad agrícola y forestal.

La operación se da en un contexto de debate sobre la propiedad de la tierra en Argentina, especialmente tras la derogación y posterior restitución provisoria de restricciones a la tenencia extranjera de suelo. Si bien Benetton cierra así su ciclo en el agro nacional, sus nuevos propietarios buscarán mantener el perfil productivo de las tierras, entusiasmados con su potencial.