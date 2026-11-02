El Grupo Benetton concretó su salida definitiva del sector agropecuario argentino tras vender sus más de 900.000 hectáreas distribuidas en cuatro provincias a un grupo de socios y directores de Adecoagro.
Benetton se va de la Patagonia: socios de Adecoagro le compraron 900.000 hectáreas
Mariano Bosch y otros socios de Adecoagro adquirieron las tierras de la Compañía de Tierras Sud Argentino y Ganadera Cóndor en la Patagonia, marcando la salida definitiva del Grupo Benetton
La operación -que no involucra a Adecoagro como compañía sino a sus empresarios a título personal- marca el fin de 35 años de presencia del holding italiano en la Patagonia.
La transacción implica la compra de las sociedades Compañía de Tierras Sud Argentino (CTSA) y Ganadera Cóndor, que concentran una vasta extensión de tierras con actividades que van desde la cría de ganado ovino y bovino hasta desarrollos agrícolas y forestales. Mariano Bosch, CEO de Adecoagro, encabezó el grupo inversor que asumirá el control de estas emblemáticas empresas agropecuarias.
La Compañía de Tierras Sud Argentino, fundada originalmente en 1889, es una de las firmas con mayor posesión de hectáreas en el país y ha sido un proveedor estratégico de lana para la marca textil del Grupo Benetton, United Colors of Benetton. Agustín Dranovsky continuará como director ejecutivo de CTSA, asegurando la continuidad operativa.
Socios de Adecoagro asumen el control
La adquisición de las tierras, cuya dimensión equivale a la de Puerto Rico y Chipre juntas, incluye establecimientos en Buenos Aires, Río Negro, Chubut y Santa Cruz. CTSA, principal sociedad del grupo adquirido, administra aproximadamente 920.000 hectáreas y cuenta con más de 300.000 cabezas de ganado, además de actividad agrícola y forestal.
La operación se da en un contexto de debate sobre la propiedad de la tierra en Argentina, especialmente tras la derogación y posterior restitución provisoria de restricciones a la tenencia extranjera de suelo. Si bien Benetton cierra así su ciclo en el agro nacional, sus nuevos propietarios buscarán mantener el perfil productivo de las tierras, entusiasmados con su potencial.
- Con información de Infobae, El Cronista y Clarín.