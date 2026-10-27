Inauguraron una obra clave para Argentina de USD 40 millones tras cuatro años de parálisis

El congelamiento de tarifas y el desfinanciamiento del esquema de obras derivaron en un punto crítico: en julio de 2022, la empresa distribuidora Camuzzi debió cerrar de forma obligatoria el otorgamiento de nuevas factibilidades para resguardar el suministro de los usuarios existentes. Dicha medida afectó a hogares, comercios y polos turísticos de una de las zonas con temperaturas más extremas del país, en momentos donde la producción de los yacimientos tradicionales mostraba un marcado agotamiento.

Durante la inauguración, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, graficó el impacto socioeconómico que causó la falta de infraestructura: “Muchas familias gastan entre $500.000 y $700.000 mensuales para calefaccionarse a leña, con todo lo que eso implica en lo sanitario y en la calidad de vida, y realmente el salto de calidad de una familia que pasa de la leña al gas es la verdadera movilidad social ascendente; el resto son discursos pomposos”.

El acuerdo federal para conectar el Gasoducto General San Martín

El desbloqueo definitivo del proyecto se gestó a fines de 2023 a través de un entendimiento tripartito entre la administración nacional, las provincias y la operadora Camuzzi. El plan amplió su alcance original: además de concluir las plantas compresoras de Alto Río Senguer y Gobernador Costa —financiadas mediante créditos del Banco del Chubut y el Banco Provincia del Neuquén (BPN)—, se construyó la estación de Holdich y se ejecutó la interconexión con el Gasoducto General San Martín.

Esta vinculación estructural modificó la matriz de abastecimiento de la cordillera, ya que integró al sistema local a la columna vertebral que recorre el país desde Tierra del Fuego hasta Buenos Aires, habilitando la llegada fluida del gas de Vaca Muerta.

El gobernador rionegrino, Alberto Weretilneck, ponderó la articulación institucional alcanzada: “Nos pusimos esta obra al hombro y en menos del tiempo previsto, hoy estamos celebrando este logro”, subrayó, al tiempo que recordó que la región patagónica genera el 90% del fluido del país y afirmó que la obra representa un acto concreto de federalismo. Desde Neuquén, Figueroa resaltó la labor conjunta para transformar postergaciones en soluciones directas para la población.

Capacidad operativa y 12.500 nuevos usuarios en la región

Con las cuatro plantas en funcionamiento pleno, el Sistema Cordillerano-Patagónico alcanza un caudal operativo de 3,1 millones de metros cúbicos diarios durante los picos de mayor demanda invernal. La ampliación otorga margen técnico suficiente para habilitar un total de 12.500 nuevas conexiones a la red de gas natural en urbes como San Carlos de Bariloche, Esquel, San Martín de los Andes y Villa La Angostura.

El impacto de la obra ya se traduce en indicadores concretos: desde el levantamiento de las restricciones operativas a comienzos de 2026, 4.420 hogares de la Patagonia cordillerana accedieron al servicio de gas natural. Entre los hitos del proyecto, se proyecta que la localidad de Corcovado alcance el 100% de cobertura domiciliaria de gas de red, mientras que más de 3.800 familias chubutenses se sumarán al tendido en el corto plazo.