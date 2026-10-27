Inauguraron una obra clave para Argentina de USD 40 millones tras cuatro años de parálisis

Luego de cuatro años de parálisis y de un severo bloqueo para nuevas conexiones domiciliarias, la región andina del sur del país recuperó la capacidad de incorporar usuarios a la red energética. A través de una inversión superior a los USD 40 millones, quedó formalmente inaugurada la repotenciación del Sistema Cordillerano-Patagónico, una obra que permite que el gas de Vaca Muerta y de otras cuencas productivas abastezca de forma directa a 25 localidades distribuidas en las provincias de Chubut, Río Negro y Neuquén.
El acto central marcó la puesta en marcha de la Planta Compresora Holdich, emplazada en territorio chubutense, la cual constituyó la última de las cuatro intervenciones técnicas planificadas para completar el trazado. La ceremonia contó con la presencia de los mandatarios provinciales Ignacio Torres (Chubut) y Alberto Weretilneck (Río Negro), la participación remota de Rolando Figueroa (Neuquén) y la asistencia de la secretaria de Energía de la Nación, María Tettamanti, junto al vicepresidente del Ente Nacional Regulador del Gas y de la Electricidad (Enrege), Vicente Serra.
De equipos varados en Santa Fe a destrabar el suministro
La reactivación de la obra puso punto final a una extensa cadena de postergaciones. El proyecto original había sido licitado por el Estado nacional en 2017 para optimizar una red de más de 1.700 kilómetros de cañerías que abastece a unas 124.500 familias. Si bien los tendidos de caños se finalizaron en enero de 2019, la instalación de las plantas de compresión nunca llegó a concretarse: los equipos electromecánicos permanecieron almacenados en un depósito de Santa Fe durante cuatro años.
El congelamiento de tarifas y el desfinanciamiento del esquema de obras derivaron en un punto crítico: en julio de 2022, la empresa distribuidora Camuzzi debió cerrar de forma obligatoria el otorgamiento de nuevas factibilidades para resguardar el suministro de los usuarios existentes. Dicha medida afectó a hogares, comercios y polos turísticos de una de las zonas con temperaturas más extremas del país, en momentos donde la producción de los yacimientos tradicionales mostraba un marcado agotamiento.
Durante la inauguración, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, graficó el impacto socioeconómico que causó la falta de infraestructura: “Muchas familias gastan entre $500.000 y $700.000 mensuales para calefaccionarse a leña, con todo lo que eso implica en lo sanitario y en la calidad de vida, y realmente el salto de calidad de una familia que pasa de la leña al gas es la verdadera movilidad social ascendente; el resto son discursos pomposos”.
El acuerdo federal para conectar el Gasoducto General San Martín
El desbloqueo definitivo del proyecto se gestó a fines de 2023 a través de un entendimiento tripartito entre la administración nacional, las provincias y la operadora Camuzzi. El plan amplió su alcance original: además de concluir las plantas compresoras de Alto Río Senguer y Gobernador Costa —financiadas mediante créditos del Banco del Chubut y el Banco Provincia del Neuquén (BPN)—, se construyó la estación de Holdich y se ejecutó la interconexión con el Gasoducto General San Martín.
Esta vinculación estructural modificó la matriz de abastecimiento de la cordillera, ya que integró al sistema local a la columna vertebral que recorre el país desde Tierra del Fuego hasta Buenos Aires, habilitando la llegada fluida del gas de Vaca Muerta.
El gobernador rionegrino, Alberto Weretilneck, ponderó la articulación institucional alcanzada: “Nos pusimos esta obra al hombro y en menos del tiempo previsto, hoy estamos celebrando este logro”, subrayó, al tiempo que recordó que la región patagónica genera el 90% del fluido del país y afirmó que la obra representa un acto concreto de federalismo. Desde Neuquén, Figueroa resaltó la labor conjunta para transformar postergaciones en soluciones directas para la población.
Capacidad operativa y 12.500 nuevos usuarios en la región
Con las cuatro plantas en funcionamiento pleno, el Sistema Cordillerano-Patagónico alcanza un caudal operativo de 3,1 millones de metros cúbicos diarios durante los picos de mayor demanda invernal. La ampliación otorga margen técnico suficiente para habilitar un total de 12.500 nuevas conexiones a la red de gas natural en urbes como San Carlos de Bariloche, Esquel, San Martín de los Andes y Villa La Angostura.
El impacto de la obra ya se traduce en indicadores concretos: desde el levantamiento de las restricciones operativas a comienzos de 2026, 4.420 hogares de la Patagonia cordillerana accedieron al servicio de gas natural. Entre los hitos del proyecto, se proyecta que la localidad de Corcovado alcance el 100% de cobertura domiciliaria de gas de red, mientras que más de 3.800 familias chubutenses se sumarán al tendido en el corto plazo.
En pocas palabras
- Obra inaugurada: Repotenciación del Sistema Cordillerano-Patagónico tras 4 años de parálisis.
- Inversión y alcance: USD 40 millones para conectar 25 localidades con el Gasoducto General San Martín.
- Impacto directo: Habilitación de 12.500 nuevas conexiones domiciliarias y mejora en la calidad de vida.