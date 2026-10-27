Cómo arreglar una puerta de horno suelta que no cierra bien

Cómo arreglar una puerta de horno descolgada.

Pero, ¿por qué se suelta la puerta del horno? La puerta queda descolgada principalmente por el desgaste, la deformación o la rotura de las bisagras que permiten el movimiento. También puede que los tornillos de fijación estén flojos o los resortes laterales hayan perdido tensión.

Todos estos elementos del horno sufren fatiga térmica y mecánica. También se pueden deformar algunas piezas por el calor.

Arreglo para una puerta de horno suelta y descolgada

Dependiendo del problema, va a ser el arreglo. Si el daño está en los tornillos, hay que ajustarlos; si los resortes no ejercen tensión, hay que colocarlos en su lugar porque seguro se salieron; si la bisagra está rota, se puede reemplazar.

Pero, para salir del apuro y arreglar rápido la puerta mientras viene un experto, se puede realizar un arreglo casero.

Este truco consiste en colorar un imán de neodimio de alta potencia magnética. Se consiguen en cualquier ferretería y soporatan hasta 100°C de temperatura. Es un arreglo temporal, ya que lo mejor es buscar el problema y solucionarlo de raíz.

Para cambiar las bisagras de forma manual, se puede seguir un tutorial que consiste en retirar la puerta del horno para reemplazar las bisagras, reubicar los resortes y ajustar los tornillos.

Cómo limpiar la puerta y bisagras del horno para retrasar el desgaste

Para limpiar la puerta del horno y sus bisagras, hay que desmontarla. Siempre hay que esperar a que el horno esté frío y cerrar la llave de gas o desconectarlo de la fuente de electricidad.

Una buena limpieza de las bisagras puede retrasar el desgaste.

Una vez que la puerta está desmontada, limpia los cristales con una pasta desengrasante de bicarbonato de sodio y agua.

Limpia la grasa acumulada en las bisagras y los resortes usando un poco de detergente o vinagre blanco. Cuando todo esté limpio y seco, vuelve a colocar cada pieza del horno en su lugar.