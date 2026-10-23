Cada cuánto se revisa y cambia la termocupla del horno y por qué es importante

Otros equipos a gas tienen este sistema de seguridad, como los calefactores, calefones, termotanques, estufas, hornos industriales de cocina, motores y sistemas de escape, autoclaves y turbinas o generadores.

En hornos eléctricos o de alta temperatura, funciona como un sensor que mide y controla el calor exacto a través de controladores.

¿Por qué es importante revisar la termocupla del horno y cómo saber si está rota?

Para detectar fallas en la termocupla del horno, hay que revisar varias cosas. El síntoma más claro de daño o mal funcionamiento es que el horno se encienda mientras se mantiene la perilla presionada, pero se apaga inmediatamente cuando la sueltas.

Esto ocurre porque la termocupla no recibe suficiente llama dentro del horno; está sucia, floja u oxidada. Con el uso continuo, el metal de la punta se quema, se perfora o se corta, impidiendo generar el voltaje necesario.

Este sistema de seguridad es necesario para evitar accidentes con fuego y gas.

No solo falla por desgaste; también la mugre del horno, una conexión floja o los restos de hollín no permiten que el sensor actúe correctamente.

La termocupla de un horno no tiene una fecha fija de vencimiento; depende del uso, desgaste, mugre y la calidad propia del dispositivo. Sin embargo, lo ideal es chequear si necesita un reemplazo una vez al año o si falla.

Con mucho cuidado, cortando el suministro de gas y siguiendo detalladamente un tutorial, se puede cambiar de manera manual, aunque lo ideal es llamar a un especialista.

Consejos de limpieza de horno

Para limpiar el horno, se puede usar una pasta de bicarbonato para absorber la grasa del interior y limpiar las rejillas.

También se puede poner un poco de jugo de limón en un recipiente apto para horno, encenderlo y dejar que el vapor ablande la mugre del interior.

Limpia el horno con frecuencia para evitar que la grasa se acumule.

Cualquier problema relacionado con el funcionamiento, que no se pueda limpiar ni arreglar de manera casera, tiene que solucionarlo un gasista matriculado para evitar incidentes.