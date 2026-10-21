Las filtraciones de agua son uno de los problemas más frecuentes en las terrazas, incluso cuando las baldosas parecen estar en buen estado. Con el paso del tiempo, los cambios de temperatura, la humedad y el desgaste pueden provocar pequeñas fisuras por las que el agua de lluvia se filtra y genera daños estructurales. Por esta razón, es fundamental conocer el truco de viejos albañiles para impermeabilizar este sector de la vivienda.
El truco de viejos albañiles para impermeabilizar una terraza y evitar la filtración de lluvia
La temporada de lluvias, con la presencia de El Niño, nos obliga a impermeabilizar cada sector de casa para evitar que el agua dañe las estructuras. Descubrí cómo hacerlo en la terraza
Para prevenir este inconveniente, los albañiles utilizan un método que combina impermeabilizante flexible con malla de fibra de vidrio, una solución que refuerza el revestimiento y ayuda a prolongar su durabilidad.
Cómo utilizar la malla de fibra de vidrio para impermeabilizar una terraza
El secreto de este truco de albañilería está en incorporar una malla de fibra de vidrio dentro de un sistema impermeabilizante compatible. Este material funciona como un refuerzo que ayuda a distribuir las tensiones del revestimiento y reduce el riesgo de que pequeñas fisuras se extiendan por la superficie.
Antes de comenzar, es fundamental revisar el estado del suelo. Los sectores desprendidos, las irregularidades y las zonas deterioradas deben repararse con productos adecuados. La superficie tiene que quedar firme, limpia y preparada para recibir el impermeabilizante. Si existen grietas importantes, también es necesario evaluar su causa y repararlas antes de cubrirlas.
A continuación, se aplica la primera capa del impermeabilizante siguiendo las instrucciones del fabricante. Mientras el producto se encuentra en las condiciones indicadas para incorporar el refuerzo, se coloca la malla de fibra de vidrio y se presiona suavemente para integrarla al revestimiento, evitando pliegues y burbujas.
Después se aplica la siguiente capa para cubrir completamente la malla y conseguir una protección continua. Es importante respetar el espesor recomendado, el consumo del material y los tiempos de secado entre aplicaciones. La preparación del soporte, incluida la necesidad de humedecerlo previamente, depende de las especificaciones de cada sistema.
Otro error frecuente consiste en agregar más agua a la mezcla para facilitar su extensión o reducir el consumo de producto. Esta práctica modifica las proporciones previstas y puede perjudicar la adherencia y la resistencia del revestimiento, haciendo que el trabajo en la terraza no sea una solución eficiente para prevenir que la lluvia se filtre.
Por último, la malla no reemplaza la reparación de grietas estructurales ni el tratamiento de juntas de dilatación. Para conseguir una terraza impermeabilizada y resistente, también hay que comprobar las pendientes, los desagües y los encuentros con paredes. Una aplicación correcta permite reducir el riesgo de filtraciones y proteger la construcción frente a la lluvia.