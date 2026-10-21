El truco de viejos albañiles para impermeabilizar una terraza y evitar la filtración de lluvia

Antes de comenzar, es fundamental revisar el estado del suelo. Los sectores desprendidos, las irregularidades y las zonas deterioradas deben repararse con productos adecuados. La superficie tiene que quedar firme, limpia y preparada para recibir el impermeabilizante. Si existen grietas importantes, también es necesario evaluar su causa y repararlas antes de cubrirlas.

El material que usan viejos albañiles para impermeabilizar una terraza.

A continuación, se aplica la primera capa del impermeabilizante siguiendo las instrucciones del fabricante. Mientras el producto se encuentra en las condiciones indicadas para incorporar el refuerzo, se coloca la malla de fibra de vidrio y se presiona suavemente para integrarla al revestimiento, evitando pliegues y burbujas.

Después se aplica la siguiente capa para cubrir completamente la malla y conseguir una protección continua. Es importante respetar el espesor recomendado, el consumo del material y los tiempos de secado entre aplicaciones. La preparación del soporte, incluida la necesidad de humedecerlo previamente, depende de las especificaciones de cada sistema.

Así de fácil podrás impermeabilizar tu terraza.

Otro error frecuente consiste en agregar más agua a la mezcla para facilitar su extensión o reducir el consumo de producto. Esta práctica modifica las proporciones previstas y puede perjudicar la adherencia y la resistencia del revestimiento, haciendo que el trabajo en la terraza no sea una solución eficiente para prevenir que la lluvia se filtre.

Por último, la malla no reemplaza la reparación de grietas estructurales ni el tratamiento de juntas de dilatación. Para conseguir una terraza impermeabilizada y resistente, también hay que comprobar las pendientes, los desagües y los encuentros con paredes. Una aplicación correcta permite reducir el riesgo de filtraciones y proteger la construcción frente a la lluvia.