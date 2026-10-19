Receta de buñuelos de espinaca sin fritura y saludables

Los buñuelos de espinaca son uno de los platos más tradicionales y queridos en las mesas de la Argentina. Sin embargo, cuando se busca una alternativa más liviana para cuidar la alimentación, la versión frita tradicional de la receta suele quedar al margen.
Por suerte, existe una variante al horno de la receta, que permite disfrutar de su inconfundible sabor y textura dorada, sin sumar grasas de más.
Esta receta de buñuelos de espinaca no solo es reducida en calorías, sino que aprovecha al máximo los nutrientes de la espinaca -una verdura rica en hierro, fibra, potasio y vitaminas A, C y K-, brindando una excelente saciedad sin dejar de lado el encanto de la preparación clásica.
Receta de buñuelos de espinaca saludables, ingredientes
Para comenzar con el paso a paso de esta receta liviana y nutritiva, se necesitan apenas 7 ingredientes básicos que son fáciles de tener en casa:
- 2 atados de espinaca fresca (o 1 paquete de espinaca congelada)
- 1 cebolla mediana picada fina
- 1 zanahoria mediana rallada o picada en cubos muy pequeños
- 1 diente de ajo picado fino
- 2 huevos
- 1 cucharada sopera de fécula de maíz (maicena)
- Condimentos: sal, pimienta negra y, opcionalmente, una pizca de nuez moscada o dos cucharadas de queso rallado bajo en grasas.
Receta de buñuelos de espinaca saludables, paso a paso
- Lavar muy bien las hojas de espinaca. Se pueden blanquear al vapor o en agua hirviendo durante apenas 1 o 2 minutos (o incluso usar crudas bien picadas si las hojas son tiernas). El paso fundamental es escurrir la verdura con paciencia para eliminar todo el exceso de agua. Una vez bien seca, picar finamente.
- En una sartén, con un chorrito de aceite vegetal o spray antiadherente, rehogar la cebolla y la zanahoria. Agregar el ajo picado hacia el final durante un minuto para evitar que se queme y tome gusto amargo.
- En un recipiente amplio, mezclar la espinaca picada junto con el salteado de verduras. Condimentar a gusto con sal, pimienta y una pizca de nuez moscada.
- Batir ligeramente los dos huevos e incorporar a la mezcla. Sumar la cucharada de fécula de maíz (y el queso rallado si se desea) y mezclar con suavidad hasta lograr una consistencia homogénea.
- Llevar la preparación a la heladera durante unos 15 minutos. Este descanso ayudará a que la mezcla tome firmeza y sea mucho más fácil de moldear.
- Precalentar el horno a temperatura fuerte (200 °C) junto con una asadera rociada con spray antiadherente. Con la ayuda de una cuchara, ir formando los bollos sobre la placa bien caliente. Cocinar durante 12 a 15 minutos por lado o hasta notar una cubierta bien dorada y crocante.
En pocas palabras
- Receta saludable: Descubre cómo preparar buñuelos de espinaca al horno, una alternativa liviana y nutritiva a la versión frita tradicional.
- Ingredientes principales: La receta requiere espinaca, cebolla, zanahoria, ajo, huevos y fécula de maíz, con condimentos opcionales como nuez moscada o queso rallado.
- Preparación al horno: Los buñuelos se cocinan en horno fuerte (200 °C) durante 12-15 minutos por lado hasta obtener un dorado crocante.
Resumen generado por Thinkindot AI