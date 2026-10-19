Receta de buñuelos de espinaca sin fritura y saludables

Por suerte, existe una variante al horno de la receta, que permite disfrutar de su inconfundible sabor y textura dorada, sin sumar grasas de más.

Esta receta de buñuelos de espinaca no solo es reducida en calorías, sino que aprovecha al máximo los nutrientes de la espinaca -una verdura rica en hierro, fibra, potasio y vitaminas A, C y K-, brindando una excelente saciedad sin dejar de lado el encanto de la preparación clásica.