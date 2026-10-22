La mayonesa tradicional de ajo no va más: con este truco sale ahumada y no te deja mal aliento

Corta las cabezas de ajo a lo largo, logrando que se vean todos los dientes a la mitad. Agrega 2 cucharadas de aceite por cabeza de ajo y salpimienta. Ahora envolvelo en papel de aluminio de manera que esté bien sellado y cocina por 25 minutos a 180 °C. Incluso si estás haciendo un asado, podés ponerlos al fuego/a las brasas por 10 minutos.

Pasado el tiempo, abrí con cuidado el papel de aluminio y dejé enfriar. Mientras haces eso, es momento de hacer la mayonesa o la lactonesa. Mezcla la misma cantidad de aceite que de huevo y haz la mayonesa casera como de costumbre.

Ahora agrega la cantidad de ajos asados que prefieras y apenas un poco de sal. De esta forma te va a quedar una mayonesa con gusto ahumado, diferente y evitas el problema del mal aliento y olor en las manos.

Por qué funciona este truco