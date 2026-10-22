Preocupación por el aumento de ACV en los jóvenes: qué señales hay que tener en cuenta

La hipertensión arterial y la diabetes se posicionaron como los principales factores de riesgo a prevenir en adultos jóvenes.

Aunque la supervivencia a los 30 días posteriores al episodio mostró una modesta mejora la mortalidad cayó del 11,7% al 9,4%, los especialistas remarcan que superar la fase aguda no exime de secuelas prolongadas que alteran el habla, la movilidad, la visión o la memoria.

"Que una persona sea joven no significa que deba ignorar síntomas neurológicos repentinos ni postergar una consulta. Reconocer los factores de riesgo y controlarlos con seguimiento médico forma parte de la prevención", advirtió el Dr. Alfredo Vega Vera, neurólogo del CMC de San Juan de Boreal Salud, subrayando la necesidad de cambiar la percepción sobre esta patología.

Los ACV de tipo isquémico, provocados por la obstrucción de un vaso sanguíneo, registraron el mayor incremento en las últimas tres décadas.

Señales de alerta y la importancia de actuar a tiempo

Frente a esta realidad, los profesionales médicos enfatizan la relevancia de identificar los signos de alarma de manera inmediata. Entre las manifestaciones más habituales figuran la desviación de un lado de la cara, la debilidad o adormecimiento en un brazo o pierna, la dificultad repentina para articular palabras o comprender el lenguaje, las alteraciones súbitas en la visión y los dolores de cabeza intensos sin causa aparente.

Los profesionales remarcan que acudir de urgencia al hospital resulta determinante para reducir las secuelas a largo plazo.

Desde los equipos de salud remarcan que, ante la presencia de cualquiera de estos síntomas, resulta vital solicitar atención médica de urgencia sin esperar a que las molestias remitan espontáneamente. La rapidez en la respuesta clínica determina en gran medida las posibilidades de tratamiento efectivo y limita el impacto de secuelas neurológicas permanentes.