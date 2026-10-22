Preocupación por el aumento de ACV en los jóvenes: qué señales hay que tener en cuenta

En el marco del Día Mundial del ACV que se conmemora cada 29 de octubre, un reciente estudio publicado en la revista científica Neurology encendió las alarmas al revelar una tendencia que desafía los paradigmas médicos tradicionales: los accidentes cerebrovasculares están afectando de forma creciente a la población joven. Según la investigación, la incidencia de primeros ACV en personas de entre 20 y 54 años casi se duplicó en un período de cerca de 3 décadas.
Los datos indican que la tasa pasó de 33,9 casos cada 100.000 personas por año en el período 1993-1994 a 62,18 en el año 2020. Este incremento se registró principalmente en los ACV de tipo isquémico, los cuales se producen cuando un coágulo o trombo obstruye un vaso sanguíneo e impide la llegada normal de sangre al cerebro.
Factores de riesgo en alza y secuelas en la vida cotidiana
El trabajo científico detectó además que, entre los adultos jóvenes que sufrieron un evento cerebrovascular, hubo una mayor prevalencia de factores de riesgo tradicionales que antes se asociaban casi de forma exclusiva a edades avanzadas, tales como la hipertensión arterial, la diabetes y la fibrilación auricular.
Aunque la supervivencia a los 30 días posteriores al episodio mostró una modesta mejora la mortalidad cayó del 11,7% al 9,4%, los especialistas remarcan que superar la fase aguda no exime de secuelas prolongadas que alteran el habla, la movilidad, la visión o la memoria.
"Que una persona sea joven no significa que deba ignorar síntomas neurológicos repentinos ni postergar una consulta. Reconocer los factores de riesgo y controlarlos con seguimiento médico forma parte de la prevención", advirtió el Dr. Alfredo Vega Vera, neurólogo del CMC de San Juan de Boreal Salud, subrayando la necesidad de cambiar la percepción sobre esta patología.
Señales de alerta y la importancia de actuar a tiempo
Frente a esta realidad, los profesionales médicos enfatizan la relevancia de identificar los signos de alarma de manera inmediata. Entre las manifestaciones más habituales figuran la desviación de un lado de la cara, la debilidad o adormecimiento en un brazo o pierna, la dificultad repentina para articular palabras o comprender el lenguaje, las alteraciones súbitas en la visión y los dolores de cabeza intensos sin causa aparente.
Desde los equipos de salud remarcan que, ante la presencia de cualquiera de estos síntomas, resulta vital solicitar atención médica de urgencia sin esperar a que las molestias remitan espontáneamente. La rapidez en la respuesta clínica determina en gran medida las posibilidades de tratamiento efectivo y limita el impacto de secuelas neurológicas permanentes.
En pocas palabras
- Estudio revela: ACV en jóvenes de 20 a 54 años casi se duplicaron en tres décadas.
- Factores de riesgo: aumentan hipertensión, diabetes y fibrilación auricular en adultos jóvenes.
- Alerta temprana: reconocer síntomas como debilidad facial, dificultad en el habla o visión es vital.