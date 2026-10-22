Casa Drummond de Bodega Trivento ganó el Oro internacional en los premios Best Of Wine Tourism

Mendoza volvió a ubicarse en lo más alto del enoturismo mundial. Casa Drummond, perteneciente a Bodega Trivento, obtuvo el galardón de Oro internacional en la categoría Arquitectura y Paisaje dentro de los reconocidos premios Best Of Wine Tourism. El anuncio oficial y la ceremonia de distinción se llevaron a cabo en Hawke’s Bay, Nueva Zelanda, en el marco del cierre de la 26ª Asamblea Anual de la Red Great Wine Capitals.
La delegación provincial estuvo encabezada por la presidenta del Emetur, Gabriela Testa, quien destacó la importancia estratégica de que los emprendimientos locales alcancen proyección global dentro de este circuito. "La participación en Great Wine Capitals y la presencia de los emprendimientos mendocinos en los premios internacionales forman parte del Plan de Promoción Turística que impulsa la provincia, orientado a consolidar la Marca Mendoza y atraer visitantes de distintos mercados", afirmó la funcionaria.
Puesta en valor patrimonial y una inversión de impacto
Construida originalmente en 1940, Casa Drummond atravesó décadas vinculadas a la historia y producción del vino local. En 2021, Bodega Trivento adquirió la propiedad e inició un exhaustivo proceso de restauración orientado a preservar su arquitectura original, sus jardines históricos y su integración con los viñedos y el marco de la Cordillera de los Andes.
Con una inversión superior a los 800.000 dólares destinada al área de enoturismo, el espacio abrió sus puertas ofreciendo recorridos guiados, salas de degustación de primer nivel y la proyección de nuevas experiencias gastronómicas y eventos. El jurado internacional valoró la capacidad del proyecto para conjugar la conservación de la identidad patrimonial con una propuesta de hospitalidad moderna e innovadora.
Mendoza junto a las grandes capitales vitivinícolas del mundo
La distinción se dio en el contexto de la asamblea anual de la red Great Wine Capitals, entidad de la que Mendoza forma parte hace 21 años. Bajo el lema A World of New (Un mundo de nuevas experiencias), el encuentro reunió del 18 al 22 de octubre a referentes de las regiones vitivinícolas más prestigiosas del planeta para desarrollar jornadas técnicas, conferencias e intercambios comerciales.
Para llegar a la instancia internacional en Nueva Zelanda, Casa Drummond debió ganar previamente el Oro en la fase local entre más de 86 postulaciones evaluadas por especialistas. Junto al proyecto galardonado, Mendoza estuvo representada por otros seis emprendimientos destacados en rubros como Alojamiento (La María Hotel Boutique), Arte y Cultura (Autores por los Caminos del Vino), Experiencias Innovadoras (Experiencia Raíces de Luigi Bosca), Prácticas Sustentables (Bodega Kaiken), Restaurantes (Savia Cocina Casarena) y Servicios Turísticos (HelicopTour).
En pocas palabras
- Casa Drummond: la bodega mendocina Trivento ganó el Oro internacional en los premios Best Of Wine Tourism en Nueva Zelanda.
- Reconocimiento: el premio fue en la categoría Arquitectura y Paisaje por la restauración de la histórica Casa Drummond.
- Contexto: la distinción se dio en el marco de la 26ª Asamblea Anual de la Red Great Wine Capitals.