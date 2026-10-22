Casa Drummond de Bodega Trivento ganó el Oro internacional en los premios Best Of Wine Tourism

Con una inversión superior a los 800.000 dólares destinada al área de enoturismo, el espacio abrió sus puertas ofreciendo recorridos guiados, salas de degustación de primer nivel y la proyección de nuevas experiencias gastronómicas y eventos. El jurado internacional valoró la capacidad del proyecto para conjugar la conservación de la identidad patrimonial con una propuesta de hospitalidad moderna e innovadora.

El emprendimiento demandó una inversión superior a los 800.000 dólares enfocada en infraestructura y servicios para los visitantes.

Mendoza junto a las grandes capitales vitivinícolas del mundo

La distinción se dio en el contexto de la asamblea anual de la red Great Wine Capitals, entidad de la que Mendoza forma parte hace 21 años. Bajo el lema A World of New (Un mundo de nuevas experiencias), el encuentro reunió del 18 al 22 de octubre a referentes de las regiones vitivinícolas más prestigiosas del planeta para desarrollar jornadas técnicas, conferencias e intercambios comerciales.

La propuesta combina recorridos por la casa histórica, catas guiadas y futuras experiencias gastronómicas en el corazón de Mendoza.

Para llegar a la instancia internacional en Nueva Zelanda, Casa Drummond debió ganar previamente el Oro en la fase local entre más de 86 postulaciones evaluadas por especialistas. Junto al proyecto galardonado, Mendoza estuvo representada por otros seis emprendimientos destacados en rubros como Alojamiento (La María Hotel Boutique), Arte y Cultura (Autores por los Caminos del Vino), Experiencias Innovadoras (Experiencia Raíces de Luigi Bosca), Prácticas Sustentables (Bodega Kaiken), Restaurantes (Savia Cocina Casarena) y Servicios Turísticos (HelicopTour).