Fuerte terremoto de 7.1 causó 16 muertes, al menos 80 heridos y encendió las alarmas en una enorme región

Destrozos y muertes tras el terremoto que sacudió una región china. Foto: gentileza

En el plano financiero, el Gobierno de China destinó 12 millones de dólares para encarar las tareas de asistencia y reconstrucción. Por un lado, el Ministerio de Hacienda junto al Ministerio de Gestión de Emergencias asignaron 50 millones de yuanes para auxilio directo, mientras que la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma aportó 30 millones de yuanes destinados a recuperar los servicios e infraestructuras colapsadas.

El país elevó la respuesta nacional ante terremotos al Nivel III e instrumentó el Nivel IV para catástrofes naturales, sumando 350 bomberos, 83 vehículos y drones Wing Loong para relevamiento aéreo.

Ante la gravedad del panorama, el presidente Xi Jinping emitió una instrucción oficial exigiendo no escatimar esfuerzos en el rastreo de personas y la atención médica de los lesionados. El mandatario remarcó que las bajas temperaturas y la elevada altitud de la zona exigen extremar los monitoreos para prevenir desastres secundarios, al tiempo que el primer ministro, Li Qiang, instó a actuar con determinación en la contención de la emergencia.