Fuerte terremoto de 7.1 causó 16 muertes, al menos 80 heridos y encendió las alarmas en una enorme región

Un violento terremoto de magnitud 7,1 estremeció el suroeste de China durante la noche del jueves, dejando un trágico saldo provisional de 16 personas muertas y al menos 80 heridos. El epicentro se localizó en el distrito de Baqen, perteneciente a la ciudad de Nagqu, en la región autónoma de Xizang. De acuerdo con datos brindados por la oficina de información del Gobierno municipal en conferencia de prensa, las cifras de víctimas se actualizaron a las 13 (hora local) de este viernes.
El movimiento telúrico se registró a las 22:33 del jueves y desencadenó de inmediato una masiva movilización operacional. Más de 5.000 efectivos fueron desplegados en el terreno para abocarse a la búsqueda de sobrevivientes, brindar atención médica de urgencia, erigir refugios provisorios y distribuir asistencia básica.
Operativo de rescate tras el terremoto en China y la orden del presidente Xi Jinping
Las autoridades pusieron en marcha una guardia permanente las 24 horas sobre infraestructuras críticas como embalses, centrales eléctricas, cursos de agua y antenas de telefonía. En simultáneo, efectivos policiales y personal de transporte fiscalizaron más de 1.700 kilómetros de rutas, 201 puentes y 324 alcantarillas con el fin de despejar el tránsito de los equipos de emergencia, logrando neutralizar 11 riesgos potenciales y remover derrumbes en siete tramos viales.
En el plano financiero, el Gobierno de China destinó 12 millones de dólares para encarar las tareas de asistencia y reconstrucción. Por un lado, el Ministerio de Hacienda junto al Ministerio de Gestión de Emergencias asignaron 50 millones de yuanes para auxilio directo, mientras que la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma aportó 30 millones de yuanes destinados a recuperar los servicios e infraestructuras colapsadas.
El país elevó la respuesta nacional ante terremotos al Nivel III e instrumentó el Nivel IV para catástrofes naturales, sumando 350 bomberos, 83 vehículos y drones Wing Loong para relevamiento aéreo.
Ante la gravedad del panorama, el presidente Xi Jinping emitió una instrucción oficial exigiendo no escatimar esfuerzos en el rastreo de personas y la atención médica de los lesionados. El mandatario remarcó que las bajas temperaturas y la elevada altitud de la zona exigen extremar los monitoreos para prevenir desastres secundarios, al tiempo que el primer ministro, Li Qiang, instó a actuar con determinación en la contención de la emergencia.
En pocas palabras
- Terremoto de 7.1: sacudió el suroeste de China, causando 16 muertes y 80 heridos.
- Operativo de rescate: más de 5.000 efectivos buscan sobrevivientes y asisten a los afectados.
- Respuesta oficial: el presidente Xi Jinping ordenó esfuerzos máximos para la atención de la emergencia.