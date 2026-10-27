Cómo mezclar sal gruesa y vinagre para eliminar las manchas de grasa del horno paso a paso

Entre el uso cotidiano en el hogar y la pereza que genera ponerse a fregar, la limpieza profunda del horno suele postergarse semanas (o meses). Afortunadamente, una sencilla mezcla casera puede ayudarte a devolverle el brillo de manera sencilla.
Solo hace falta una combinación casera y muy efectiva que combina dos ingredientes infalibles de la cocina: sal gruesa y vinagre blanco.
Por qué funciona la mezcla de sal gruesa y vinagre
La clave de este remedio casero radica en la química básica de sus componentes. El vinagre blanco contiene ácido acético, un agente desengrasante natural capaz de ablandar la grasa quemada y desinfectar superficies.
Por su parte, los cristales de sal gruesa actúan como un exfoliante mecánico ideal: al fregar, desprenden la suciedad sin rayar la enlozada ni el vidrio de la puerta.
Al combinarse en esta mezcla, los ingredientes generan una pasta granulada altamente corrosiva con la mugre, pero completamente segura para la salud y para el medio ambiente.
Para preparar esta fórmula limpiadora en tu casa, solo tenés que reunir estos elementos:
- 1 taza de sal gruesa (sal de grano).
- 1 taza de vinagre blanco de alcohol.
- 1/2 taza de agua tibia.
- Esponja común (del lado suave y de la fibra) o cepillo de cerdas suaves.
- Un paño microfibra húmedo.
- Guantes de goma para proteger la piel de tus manos.
Paso a paso: cómo limpiar el horno sin esfuerzo
- Retirá las rejillas, las asaderas y cualquier objeto que haya adentro del horno.
- En un recipiente amplio, verté la sal gruesa, el vinagre y el agua tibia. Revolvé suavemente con una cuchara. La idea no es disolver los granos de sal por completo, sino lograr una textura terrosa y pastosa.
- Con la ayuda de la esponja o una cuchara, extendé la mezcla sobre la base del horno y sobre las manchas de grasa acumuladas en las paredes laterales.
- Dejá reposar la pasta durante 30 a 45 minutos. Vas a notar cómo la sal empieza a absorber la densidad aceitosa y la suciedad se ablanda.
- Pasado el tiempo de reposo, usá la fibra de la esponja para fregar haciendo movimientos circulares sobre las zonas críticas. Verás que los granos de sal arrastran la capa quemada sin necesidad de aplicar fuerza extrema.
- Pasá un paño de microfibra limpio y húmedo las veces que sea necesario hasta remover todo el resto de la mezcla y la grasa desprendida.
En pocas palabras
- Limpieza de horno: se revela un método casero efectivo para eliminar manchas de grasa acumuladas.
- Ingredientes clave: la mezcla combina sal gruesa y vinagre blanco, potenciando sus propiedades desengrasantes y abrasivas.
- Proceso sencillo: se aplica la pasta, se deja reposar y se frota suavemente para restaurar el brillo del horno.