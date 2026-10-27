Cómo mezclar sal gruesa y vinagre para eliminar las manchas de grasa del horno paso a paso

Por su parte, los cristales de sal gruesa actúan como un exfoliante mecánico ideal: al fregar, desprenden la suciedad sin rayar la enlozada ni el vidrio de la puerta.

Al combinarse en esta mezcla, los ingredientes generan una pasta granulada altamente corrosiva con la mugre, pero completamente segura para la salud y para el medio ambiente.

La grasa del horno puede ser eliminada con una serie de mezclas caseras.

Para preparar esta fórmula limpiadora en tu casa, solo tenés que reunir estos elementos:

1 taza de sal gruesa (sal de grano).

(sal de grano). 1 taza de vinagre blanco de alcohol.

de alcohol. 1/2 taza de agua tibia.

Esponja común (del lado suave y de la fibra) o cepillo de cerdas suaves.

(del lado suave y de la fibra) o cepillo de cerdas suaves. Un paño microfibra húmedo.

Guantes de goma para proteger la piel de tus manos.

Paso a paso: cómo limpiar el horno sin esfuerzo