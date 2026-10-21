Cómo mezclar menta y lavanda para aliviar contracturas y dolores musculares paso a paso

Esta preparación combina las propiedades desinflamantes de la menta con el poder relajante de la aromaterapia, logrando un efecto de frío-calor que alivia las molestias rápidamente sin necesidad de recurrir a productos químicos agresivos.

Por qué la mezcla de menta y lavanda ayuda a aliviar los músculos

La efectividad de esta mezcla radica en el trabajo en equipo de sus dos ingredientes principales: