Guardar el cuchillo con un corcho en la punta: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

Muchas veces acostumbramos a guardarlo en un cajón con otros cubiertos y el metal choca constantemente hasta que se queda sin filo. Entonces el corcho sirve como una funda protectora que evita que la punta se doble o se rompa ante cualquier impacto. Además, cubre completamente la zona de mayor riesgo al manipular el contenido del cajón.

Beneficios de este truco

Los cuchillos son herramientas esenciales en cualquier cocina, pero es importante cuidarlos adecuadamente.

Previene accidentes caseros, pues el corcho anula el filo del cuchillo .

anula el filo del . Conserva la hoja y el filo de este por más tiempo.

Evita el roce con la madera, el plástico u otros objetos metálicos.

Es una alternativa económica, rápida y sustentable.

Es práctico porque si necesitas llevar tus cuchillos a un asado o de viaje, este truco te permite trasladarlos sin problemas.

a un asado o de viaje, este te permite trasladarlos sin problemas. Es una solución eficiente para mantener tus cuchillos impecables.

Otras formas de prolongar la vida útil de tus cuchillos

Para aprovechar al máximo su rendimiento y durabilidad, es importante cuidar los cuchillos adecuadamente afilándolos periódicamente, lavándolos a mano, secandolos bien y sin usarlos para fines inapropiados como abrir latas, desatornillar, cortar alambre o cualquier otro propósito para el que no estén diseñados.