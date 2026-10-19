Aplicar los trucos caseros en casa es fundamental cuando se trata de cuidar lo que uno compra. Aunque hay algunos para la limpieza, el cuidado y para cocinar, hay otros que cumplen una función diferente y los beneficios de probarlos son únicos. En este caso, un truco muy efectivo y aplicado es poner un corcho junto al jabón.
¿Para qué sirve? Te lo contamos.
Poner el jabón sobre corchos para que no quede baboso: cómo hacerlo
Seguro te ha pasado de agarrar el jabón y sentirlo baboso por la cantidad de agua que quedó en la jabonera, pero gracias a un nuevo truco esto se puede evitar con una jabonera de corcho. Esta es una alternativa muy práctica, pero poco conocida que sirve para guardar y trasladar el jabón en el baño evitando que se humedezca.
Conviene ponerlo en práctica porque las jaboneras de plástico o metal suelen acumular agua en el fondo, lo que ablanda el jabón y hace que se desgaste rápidamente y el corcho permite que se mantenga en perfectas condiciones y prolongue su duración.
Hacer este truco es fácil solo necesitas juntar corchos y hervirlos en agua para eliminar impurezas, aumentar su elasticidad y mejorar su tamaño. Una vez secos, se pegan en forma de jabonera y ya están listos para usar.
Beneficios de este truco
- Al ser un material transpirable, seca rápidamente el jabón después de usarlo en la ducha o lavamanos.
- Esta jabonera impide que el agua se estanque en la base evitando la humedad del jabón.
- Es 100% natural y biodegradable.
- Es hipoalergénico y repelente de hongos de forma natural.
- Previene la contaminación del jabón.
- Con los corchos se crea una jabonera resistente y liviana.
- Es un producto duradero que no se rompe fácilmente si se la cuida como a una jabonera de cualquier otro tipo.
En pocas palabras
- Truco del corcho: colocar un corcho en el jabón evita que se ablande y se desgaste prematuramente.
- Beneficios: el corcho permite que el jabón se seque rápidamente, previene la humedad y es un material natural.
- Preparación: hierve los corchos, sécalos y pégalos para crear una jabonera casera y duradera.