Poner el jabón sobre corchos para que no quede baboso: cómo hacerlo

Conviene ponerlo en práctica porque las jaboneras de plástico o metal suelen acumular agua en el fondo, lo que ablanda el jabón y hace que se desgaste rápidamente y el corcho permite que se mantenga en perfectas condiciones y prolongue su duración.

Haz una jabonera de corchos para evitar que el jabón se ponga baboso por el agua.

Hacer este truco es fácil solo necesitas juntar corchos y hervirlos en agua para eliminar impurezas, aumentar su elasticidad y mejorar su tamaño. Una vez secos, se pegan en forma de jabonera y ya están listos para usar.

Beneficios de este truco