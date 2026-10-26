El truco casero para afilar una tijera de podar o cortar el pasto del jardín

Tijera como nueva: cómo afilar la herramienta

Antes de tocar cualquier abrasivo, la regla de oro es retirar la suciedad acumulada de la tijera, para poder afilar correctamente. El óxido y la resina del pasto, ramas, plantas y arbustos del jardín, interfieren con el deslizamiento de las hojas y falsean el ángulo de afilado.

La mayoría de las tijeras manuales cuentan con un perno central fijado por una tuerca. Desmontar ambas partes permite trabajar con comodidad, aunque si el modelo es remachado, basta con abrir la tijera al máximo y trabarla.

manuales cuentan con un perno central fijado por una tuerca. Desmontar ambas partes permite trabajar con comodidad, aunque si el modelo es remachado, basta con abrir la al máximo y trabarla. Con un cepillo de alambre de bronce o una esponja de lana de acero embebida en alcohol, solvente o vinagre blanco, limpiar toda la superficie metálica. Secar minuciosamente con un paño limpio para evitar nueva oxidación.

Truco casero para afilar la tijera

Existen dos tipos principales de tijeras de podar: las de corte (las más comunes, donde una hoja curvada pasa rozando una contrahoja fija) y las de yunque, donde una hoja afilada impacta contra una base plana.

En la de corte, solo se afila una de las caras. La cara externa cuenta con un plano inclinado o bisel (generalmente de unos 20° a 25°), mientras que la cara interna es completamente plana. Afilar el lado plano arruinará el contacto entre las hojas, dejando un espacio que morderá las ramas en lugar de cortarlas.

El truco casero para afilar la tijera, comienza consiguiendo una piedra de asentar de grano fino/medio (al agua o al aceite) o una lima plana para metales de grano fino. Así se empieza con el paso a paso: