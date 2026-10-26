El truco casero para afilar una tijera de podar o cortar el pasto del jardín

Recuperar el filo original de la tijera no significa tener que llevarla a que un afilador profesional la deje como nueva.
Con apenas un par de materiales que hay en casa y un truco casero fácil de realizar, todo el mundo puede dejar esta útil herramienta en su estado más óptimo.
Tijera como nueva: cómo afilar la herramienta
Antes de tocar cualquier abrasivo, la regla de oro es retirar la suciedad acumulada de la tijera, para poder afilar correctamente. El óxido y la resina del pasto, ramas, plantas y arbustos del jardín, interfieren con el deslizamiento de las hojas y falsean el ángulo de afilado.
- La mayoría de las tijeras manuales cuentan con un perno central fijado por una tuerca. Desmontar ambas partes permite trabajar con comodidad, aunque si el modelo es remachado, basta con abrir la tijera al máximo y trabarla.
- Con un cepillo de alambre de bronce o una esponja de lana de acero embebida en alcohol, solvente o vinagre blanco, limpiar toda la superficie metálica. Secar minuciosamente con un paño limpio para evitar nueva oxidación.
Truco casero para afilar la tijera
Existen dos tipos principales de tijeras de podar: las de corte (las más comunes, donde una hoja curvada pasa rozando una contrahoja fija) y las de yunque, donde una hoja afilada impacta contra una base plana.
En la de corte, solo se afila una de las caras. La cara externa cuenta con un plano inclinado o bisel (generalmente de unos 20° a 25°), mientras que la cara interna es completamente plana. Afilar el lado plano arruinará el contacto entre las hojas, dejando un espacio que morderá las ramas en lugar de cortarlas.
El truco casero para afilar la tijera, comienza consiguiendo una piedra de asentar de grano fino/medio (al agua o al aceite) o una lima plana para metales de grano fino. Así se empieza con el paso a paso:
- Sostener la tijera firmemente contra una mesa de trabajo o un tornillo de banco, manteniendo la hoja orientada lejos del cuerpo.
- Apoyar la piedra o lima sobre el bisel existente. Es crucial imitar el ángulo de fábrica para no debilitar el borde.
- Deslizar la lima o piedra desde la base de la hoja hacia la punta, aplicando una presión moderada y uniforme. Trabajar siempre en una sola dirección; los movimientos de vaivén deforman el filo. Con 15 a 25 pasadas controladas suele ser suficiente.
- Al afilar el bisel, se genera una pequeña pestaña de metal doblado hacia la cara interna (rebaba). Dé vuelta la hoja, apoye la piedra totalmente plana sobre la cara posterior y realice uno o dos pases suaves para pulir esa rebaba, sin generar ningún ángulo nuevo.
En pocas palabras
- Afilar tijeras: Se puede recuperar el filo fácilmente con materiales caseros sin necesidad de un profesional.
- Preparación: Limpiar y desmontar la tijera, retirando suciedad, óxido y resina acumulada.
- Método: Usar piedra de asentar o lima fina sobre el bisel de la hoja, manteniendo el ángulo original, y pulir la rebaba.