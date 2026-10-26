Con 7 años fue la primera persona en sobrevivir a una caída de 50 metros en las Cataratas del Niágara

En 1960, un niño de siete años cayó por las cataratas del Niágara desde una altura de casi 50 metros. Con tan solo un traje de baño y un chaleco salvavidas se convirtió en la primera persona en sobrevivir a una caída de ese nivel.
El día en que una tarde de paseo se convirtió en una tragedia
Los turistas lo vieron desaparecer entre una enorme masa de agua y poco después, un barco descubrió algo que parecía imposible: el niño seguía vivo y se llamaba Roger Woodward.
Aquella tarde había salido a pasear junto a su hermana Deanne, de 17 años, y James Honeycutt, un amigo de la familia que trabajaba en la zona. Habían ido río arriba de las cataratas en un bote de aluminio, pero una falla cambió el destino de sus vidas.
Como el niño no sabía nadar, su madre le había dicho que usara el chaleco salvavidas sin saber que durante el paseo, una pieza de la hélice se había roto y el pequeño bote quedó sin propulsión. Al intentar regresar a la orilla utilizando los remos, la corriente comenzó a arrastrarlos río abajo y cada minuto estaban más cerca de las cataratas.
Las olas empezaron a entrar en el bote hasta que los tres cayeron al agua: Deanne fue arrastrada hacia la orilla y unos turistas la rescataron. Roger en cambio, era arrastrado hacia la parte central de las cataratas Horseshoe y aunque Honeycutt trató de salvarlo, la violencia de la corriente terminó separándolos.
Roger desapareció y cayó unos 50 metros entre el agua y la espuma y perdió toda referencia de lo que estaba arriba o abajo, pero lo que pasó luego lo convirtió en historia.
El niño que con un salvavidas desafió a la muerte y fue rescatado con vida tras caer de 50 metros de altura
Increíblemente, el niño volvió a la superficie con el chaleco salvavidas. Una embarcación turística que pasaba por el lugar pudieron agarrarlo y subirlo a bordo. Roger fue trasladado a un hospital y aunque los médicos encontraron una conmoción cerebral leve, cortes y contusiones, él preguntaba por su hermana sin saber que ya había sido rescatada.
James Honeycutt el hombre que los había llevado a navegar, nunca volvió y Roger, de tan solo 7 años en aquel momento, se convirtió en la primera persona conocida que había sobrevivido a una caída por las cataratas Horseshoe sin utilizar un barril ni una cápsula protectora.
En pocas palabras
- Roger Woodward: sobrevivió a una caída de 50 metros en las Cataratas del Niágara en 1960.
- Rescate inesperado: fue rescatado con vida gracias a un chaleco salvavidas y la ayuda de un barco turístico.
- Hazaña histórica: se convirtió en la primera persona en sobrevivir a dicha caída sin protección adicional.