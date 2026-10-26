Con 7 años fue la primera persona en sobrevivir a una caída de 50 metros en las Cataratas del Niágara

Como el niño no sabía nadar, su madre le había dicho que usara el chaleco salvavidas sin saber que durante el paseo, una pieza de la hélice se había roto y el pequeño bote quedó sin propulsión. Al intentar regresar a la orilla utilizando los remos, la corriente comenzó a arrastrarlos río abajo y cada minuto estaban más cerca de las cataratas.

Las olas empezaron a entrar en el bote hasta que los tres cayeron al agua: Deanne fue arrastrada hacia la orilla y unos turistas la rescataron. Roger en cambio, era arrastrado hacia la parte central de las cataratas Horseshoe y aunque Honeycutt trató de salvarlo, la violencia de la corriente terminó separándolos.

Roger Woodward de adulto y de niño en el hospital luego de la caída.

Roger desapareció y cayó unos 50 metros entre el agua y la espuma y perdió toda referencia de lo que estaba arriba o abajo, pero lo que pasó luego lo convirtió en historia.

El niño que con un salvavidas desafió a la muerte y fue rescatado con vida tras caer de 50 metros de altura

Increíblemente, el niño volvió a la superficie con el chaleco salvavidas. Una embarcación turística que pasaba por el lugar pudieron agarrarlo y subirlo a bordo. Roger fue trasladado a un hospital y aunque los médicos encontraron una conmoción cerebral leve, cortes y contusiones, él preguntaba por su hermana sin saber que ya había sido rescatada.

James Honeycutt el hombre que los había llevado a navegar, nunca volvió y Roger, de tan solo 7 años en aquel momento, se convirtió en la primera persona conocida que había sobrevivido a una caída por las cataratas Horseshoe sin utilizar un barril ni una cápsula protectora.