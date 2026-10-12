El Niño provocó una crecida histórica en las Cataratas del Iguazú y cerraron el Parque Nacional

La Intendencia del Parque Nacional Iguazú y la empresa concesionaria Iguazú Argentina dispusieron la suspensión temporal del ingreso de visitantes a las Cataratas del Iguazú. La medida se tomó ante una crecida extraordinaria del río Iguazú, impulsada por intensas lluvias en la cuenca alta y la región de la Triple Frontera, como consecuencia del fenómeno climático El Niño.
El volumen de agua se incrementó drásticamente en menos de 48 horas. Si el sábado por la mañana los registros eran inferiores a 4.000 metros cúbicos por segundo, para la tarde del domingo ya alcanzaban los 11.500. Durante la mañana del lunes, el flujo superó los 12.000 metros cúbicos por segundo, un caudal que representa casi 9 veces el promedio habitual.
Las autoridades informaron que la interrupción busca implementar un protocolo de seguridad preventivo para resguardar la integridad de los visitantes y trabajadores. Como medida previa, se completó el desmontaje de la pasarela que conduce al salto Garganta del Diablo, una estructura que en 2023 sufrió daños severos por un caudal similar.
Parque Nacional Iguazú: cierre preventivo por crecida
La decisión de cerrar el acceso al Parque Nacional Iguazú se fundamenta en la necesidad de garantizar la seguridad ante el inusual caudal del río. Los técnicos realizarán relevamientos exhaustivos sobre los circuitos e infraestructura del área protegida para evaluar el impacto de la creciente. Si bien del lado argentino el acceso fue restringido, el área protegida en Foz de Iguazú, Brasil, mantuvo sus puertas abiertas a los turistas.
El incremento se produjo rápidamente, pasando de menos de 4.000 metros cúbicos por segundo el sábado a 11.500 el domingo por la tarde. La fuerza del agua y el color rojizo, producto del arrastre de tierra, generan un espectáculo natural imponente, aunque la seguridad primó para evitar incidentes.
Cómo afecta El Niño a las Cataratas
Las copiosas lluvias en la región de la Triple Frontera y las altas cuencas del Iguazú son atribuidas a los efectos de El Niño, que pronostica condiciones adversas hasta el próximo jueves. En 2023, un caudal superior a los 20.000 metros cúbicos por segundo provocó el desprendimiento de más de la mitad de la pasarela a Garganta del Diablo, y un evento similar en 2022 también generó importantes destrozos en la infraestructura del parque.
Fuentes utilizadas
En pocas palabras
- Crecida histórica: las Cataratas del Iguazú cerraron por crecida extraordinaria del río, impulsada por El Niño.
- Caudal extremo: el flujo de agua superó los 12.000 m³/s, casi nueve veces el promedio, forzando el cierre preventivo.
- Impacto climático: se esperan condiciones adversas hasta el jueves debido a las copiosas lluvias asociadas a El Niño en la cuenca alta.