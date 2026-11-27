Para este fin de semana, los partes meteorológicos proyectan máximas cercanas a los 32 °C según el SMN y picos de hasta 34 °C el sábado y 35 °C el domingo según Contingencias Climáticas, acompañados por probabilidad de tormentas hacia la noche.

Las precipitaciones de octubre de 2026 alcanzaron marcas históricas.

Qué dejó El Niño y cuál es el pronóstico del tiempo inmediato

Las precipitaciones de octubre de 2026 alcanzaron marcas históricas frente a lo habitual, con acumulados cercanos a los 77 milímetros en la estación Mendoza Aero, casi 7 veces su media mensual de 11 milímetros, y unos 194 milímetros en San Rafael frente a un promedio de 38 milímetros, con 21 días mayormente nublados, en marcado contraste con octubre de 2025, cuando apenas hubo 4 y 3 días mayormente nublados en esas estaciones y registros mucho más secos.

En tanto, noviembre de 2026 mostró un volumen acumulado menor al de octubre y por debajo del promedio histórico, pero con tormentas severas y jornadas con granizo un 31% por encima de lo habitual para la región.

La evolución del tiempo en Mendoza durante los últimos meses muestra un comportamiento irregular, donde la intensidad de los eventos puntuales pesa tanto como el volumen acumulado del fenómeno:

Lluvias intensas y mayor frecuencia de granizo: mientras octubre concentró precipitaciones muy superiores a la media, noviembre registró un acumulado más moderado pero con una incidencia elevada de tormentas severas y granizo en distintos puntos de la provincia.

mientras octubre concentró precipitaciones muy superiores a la media, noviembre registró un acumulado más moderado pero con una incidencia elevada de tormentas severas y granizo en distintos puntos de la provincia. Suba de temperatura hacia el cierre de noviembre: entre el viernes 27 y el domingo 29 de noviembre, los modelos anticipan jornadas calurosas con vientos moderados del noreste e inestabilidad nocturna, seguidas por un alivio temporario con viento del sector sur hacia el lunes 30.

entre el viernes 27 y el domingo 29 de noviembre, los modelos anticipan jornadas calurosas con vientos moderados del noreste e inestabilidad nocturna, seguidas por un alivio temporario con viento del sector sur hacia el lunes 30. Contraste entre mediciones oficiales: para el fin de semana, el SMN ubica las máximas alrededor de los 31 °C y 32 °C con baja chance de lluvias diurnas, mientras que Contingencias Climáticas prevé marcas más altas y tormentas aisladas en horas de la noche.

Qué esperar del clima en Mendoza durante diciembre de 2026

Las proyecciones climáticas y los registros estacionales indican que el pronóstico del tiempo de diciembre mantendrá la impronta cálida e inestable asociada con El Niño:

Calor de verano y tardes inestables: en diciembre, el clima en Mendoza presentará máximas medias cercanas a los 32 °C y mínimas en torno a los 18 °C, con jornadas mayormente despejadas o de calor seco intercaladas con tormentas de verano hacia la tarde o la noche.

en diciembre, el presentará máximas medias cercanas a los 32 °C y mínimas en torno a los 18 °C, con jornadas mayormente despejadas o de calor seco intercaladas con tormentas de verano hacia la tarde o la noche. Pico de intensidad en el trimestre estival: los análisis meteorológicos y agrometeorológicos señalan que la fase activa de El Niño alcanzará su mayor intensidad entre diciembre de 2026 y enero de 2027, prolongando su influencia durante el verano.

los análisis meteorológicos y agrometeorológicos señalan que la fase activa de alcanzará su mayor intensidad entre diciembre de 2026 y enero de 2027, prolongando su influencia durante el verano. Atención a tormentas localizadas y aluviones: aunque un mes con menor lluvia acumulada no elimina los riesgos, las tormentas convectivas típicas de la época estival pueden generar ráfagas, caída de granizo y escurrimientos rápidos en zonas del piedemonte y urbanas.

Octubre y Noviembre tuvieron lluvias récord seguidas por tormentas severas y granizo superior a lo habitual.

Claves sobre el impacto de El Niño y el tiempo en Mendoza

La persistencia de este ciclo oceánico-atmosférico exige seguir de cerca las actualizaciones diarias del SMN y los organismos provinciales para planificar actividades al aire libre, viajes y tareas agrícolas.

Seguimiento diario de alertas: consultar el pronóstico del tiempo oficial cada jornada es clave porque las tormentas estivales en Mendoza suelen desarrollarse de manera localizada y en franjas horarias acotadas.

Cuidados ante picos de calor: con máximas que superan los 30 °C hacia fin de mes y un diciembre cálido por delante, conviene reforzar la hidratación, evitar la exposición solar en las horas centrales y prestar atención a los vientos.

Prevención frente a tormentas y granizo: mantener limpios desagües y canaletas y resguardar vehículos y cultivos ante avisos de inestabilidad reduce el impacto de las tormentas severas asociadas al fenómeno.

Comprender la diferencia entre una tendencia estacional y un evento meteorológico puntual ayuda a prevenir daños por calor extremo, granizo o crecidas repentinas.