A lo largo de estos cuatro días, la temperatura en Mendoza tenderá a subir de manera progresiva, combinando tardes calurosas con probabilidad de tormentas en distintos momentos del día según el organismo consultado.

Jueves 26 y viernes 27: inestabilidad nocturna y suba térmica

Para este jueves 26 de noviembre, el Servicio Meteorológico Nacional anticipa una mínima de 17 °C y una máxima de 27 °C, con baja chance de lluvia en la mañana (0% a 10%), alta probabilidad de tormentas entre la tarde y la noche (40% a 70%) y vientos que podrían ir de 23 a 31 km/h en la tarde. Por su parte, Contingencias Climáticas prevé nubosidad variable con pocos cambios térmicos, vientos moderados del noreste, inestabilidad con tormentas hacia la noche, mínima de 18 °C y máxima de 31 °C.