El pronóstico del tiempo en Mendoza para lo que resta de la semana muestra un escenario de calor en aumento y condiciones variables entre el jueves 26 y el domingo 29 de noviembre. Mientras el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) marca máximas de entre 27 °C y 32 °C en el tramo, la Dirección de Contingencias Climáticas de Mendoza proyecta marcas aún más elevadas, con picos que alcanzarían los 34 °C el sábado y 35 °C el domingo.
El pronóstico del tiempo en Mendoza anuncia tormentas y un fin de semana con calor extremo
Tanto el Servicio Meteorológico Nacional como Contingencias Climáticas anticipan jornadas calurosas que irán subiendo de temperatura hasta el domingo, con episodios de inestabilidad y probables tormentas
A lo largo de estos cuatro días, la temperatura en Mendoza tenderá a subir de manera progresiva, combinando tardes calurosas con probabilidad de tormentas en distintos momentos del día según el organismo consultado.
Jueves 26 y viernes 27: inestabilidad nocturna y suba térmica
Para este jueves 26 de noviembre, el Servicio Meteorológico Nacional anticipa una mínima de 17 °C y una máxima de 27 °C, con baja chance de lluvia en la mañana (0% a 10%), alta probabilidad de tormentas entre la tarde y la noche (40% a 70%) y vientos que podrían ir de 23 a 31 km/h en la tarde. Por su parte, Contingencias Climáticas prevé nubosidad variable con pocos cambios térmicos, vientos moderados del noreste, inestabilidad con tormentas hacia la noche, mínima de 18 °C y máxima de 31 °C.
El viernes 27 de noviembre continuará con ascenso en los registros. El SMN señala una mínima de 17 °C y una máxima de 29 °C, con cielo algo a parcialmente nublado y escasa probabilidad de precipitaciones (0% a 10%). En tanto, Contingencias Climáticas anuncia una jornada calurosa y algo nublada, con vientos leves del noreste, inestabilidad hacia la noche en el centro y sur provincial, precipitaciones en cordillera, mínima de 18 °C y máxima de 32 °C.
Sábado 28 y domingo 29: el pico de calor y tormentas aisladas
El fin de semana traerá las temperaturas más altas del período en gran parte de la provincia. Así se perfilan ambos días según cada reporte:
- Sábado 28 de noviembre: el SMN pronostica una mínima de 19 °C y una máxima de 32 °C, con cielo parcialmente nublado, baja chance de precipitaciones (0% a 10%) y vientos de 23 a 31 km/h en la tarde/noche; Contingencias Climáticas anticipa una jornada calurosa e inestable con vientos moderados del noreste, tormentas aisladas hacia la noche, precipitaciones débiles en cordillera, mínima de 22 °C y máxima de 34 °C.
- Domingo 29 de noviembre: el SMN indica una mínima de 18 °C y una máxima de 31 °C con cielo parcialmente nublado y 0% de probabilidad de lluvias; Contingencias Climáticas prevé un día caluroso con vientos moderados del noreste, tormentas aisladas hacia la noche, cielo parcialmente nublado en cordillera, mínima de 21 °C y máxima de 35 °C.
En pocas palabras
- Calor extremo: Se anuncian jornadas calurosas con temperaturas en ascenso hasta el domingo 29 de noviembre.
- Inestabilidad y tormentas: Se esperan episodios de inestabilidad y probables tormentas, especialmente hacia la noche.
- Temperaturas pico: Se proyectan máximas de hasta 34 °C el sábado y 35 °C el domingo.