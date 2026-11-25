El jueves 26 de noviembre mantendrá condiciones similares en cuanto a la temperatura máxima de 27 °C y una mínima de 17 °C según el primer gráfico, con probabilidad de lluvias entre 40% y 70% en la madrugada, cielo algo a parcialmente nublado durante el día y chances de tormentas nocturnas (10% a 40%), con vientos de hasta 23 a 31 km/h en la tarde.

Viernes 27, sábado 28 y domingo 29: repunte del calor y cierre de semana

A partir del viernes 27 de noviembre, las temperaturas darán otro salto. El primer pronóstico anuncia una mínima de 17 °C y una máxima de 29 °C con cielo parcialmente nublado y escasa chance de precipitaciones (0% a 10%), mientras que Contingencias Climáticas de Mendoza anticipa una jornada calurosa y algo nublada con vientos leves del noreste, tormentas hacia la noche, mínima de 18 °C y máxima de 32 °C.

El sábado 28 de noviembre será uno de los días más cálidos del tramo. De hecho, está previsto que la mínima sea de 19 °C y máxima de 32 °C, con cielo parcialmente nublado, sin lluvias (0%) y vientos que alcanzan ráfagas de 23 a 31 km/h en la tarde/noche.

Finalmente, el domingo 29 de noviembre cerrará el período con cielo parcialmente nublado, 0% de probabilidad de lluvias, mínima de 18 °C y máxima de 31 °C, según el primer informe.