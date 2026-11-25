El pronóstico del tiempo en Mendoza anticipa una evolución marcada por el aumento gradual de las temperaturas y episodios de inestabilidad concentrados principalmente hacia el final de las jornadas. Mientras el Servicio Meteorológico Nacional marca máximas de entre 27 °C y 32 °C entre este miércoles y el domingo, Contingencias Climáticas de Mendoza proyecta tardes aún más calurosas con picos que podrían llegar a los 32 °C el viernes y 34 °C el sábado.
Pronóstico del tiempo en Mendoza: alerta de tormenta y calor en ascenso
El Servicio Meteorológico Nacional alertó sobre posibles tormentas en Mendoza para este miércoles y por un ascenso en la temperatura
A lo largo de estos días, el clima en Mendoza combinará mañanas frescas a templadas con tardes cada vez más cálidas y chances de tormentas en distintos momentos del día.
Miércoles 25 y jueves 26: jornadas templadas e inestabilidad hacia la noche
Para este miércoles 25 de noviembre, el primer pronóstico indica una mínima de 14 °C y una máxima de 27 °C, con cielo nublado en la mañana, baja probabilidad de lluvia por la tarde (10% a 40%) y mayor chance de tormentas hacia la noche (40% a 70%), con vientos de 13 a 22 km/h.
El jueves 26 de noviembre mantendrá condiciones similares en cuanto a la temperatura máxima de 27 °C y una mínima de 17 °C según el primer gráfico, con probabilidad de lluvias entre 40% y 70% en la madrugada, cielo algo a parcialmente nublado durante el día y chances de tormentas nocturnas (10% a 40%), con vientos de hasta 23 a 31 km/h en la tarde.
Viernes 27, sábado 28 y domingo 29: repunte del calor y cierre de semana
A partir del viernes 27 de noviembre, las temperaturas darán otro salto. El primer pronóstico anuncia una mínima de 17 °C y una máxima de 29 °C con cielo parcialmente nublado y escasa chance de precipitaciones (0% a 10%), mientras que Contingencias Climáticas de Mendoza anticipa una jornada calurosa y algo nublada con vientos leves del noreste, tormentas hacia la noche, mínima de 18 °C y máxima de 32 °C.
El sábado 28 de noviembre será uno de los días más cálidos del tramo. De hecho, está previsto que la mínima sea de 19 °C y máxima de 32 °C, con cielo parcialmente nublado, sin lluvias (0%) y vientos que alcanzan ráfagas de 23 a 31 km/h en la tarde/noche.
Finalmente, el domingo 29 de noviembre cerrará el período con cielo parcialmente nublado, 0% de probabilidad de lluvias, mínima de 18 °C y máxima de 31 °C, según el primer informe.
En pocas palabras
- Alerta SMN: Mendoza prevé tormentas y ascenso de temperatura entre el miércoles y el domingo.
- Fin de semana caluroso: Se esperan máximas de hasta 32°C el viernes y 34°C el sábado.
- Condiciones cambiantes: Se anuncian mañanas frescas y tardes cálidas con posibilidad de chaparrones nocturnos.