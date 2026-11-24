Para el miércoles 25 de noviembre se prevé una mañana fresca, con una mínima de 14 °C, cielo parcialmente nublado y sin lluvias durante la madrugada, la mañana y la tarde. Sin embargo, el termómetro trepará hasta los 26 °C de máxima y hacia la noche regresarán las tormentas en Mendoza, con una probabilidad de entre el 40% y el 70% y viento del este de entre 13 y 22 km/h.

Foto: Martín Pravata/ Diario UNO

Jueves y viernes: mejora el tiempo y sube levemente la temperatura

A partir del jueves 26 de noviembre, la atmósfera recuperará la estabilidad en la provincia. El SMN anuncia una jornada con cielo parcialmente nublado desde la madrugada hasta la noche, escasa probabilidad de precipitaciones (0% a 10%) y registros térmicos que irán desde los 15 °C de mínima hasta los 26 °C de máxima, con vientos del noreste que soplarán entre los 23 y 31 km/h durante la tarde y la noche.

Finalmente, el viernes 27 de noviembre cerrará la semana laboral con un ambiente cálido pero agradable. El organismo nacional anticipa cielo algo a parcialmente nublado sin lluvias significativas (0% a 10%), vientos leves a moderados del sector norte y noreste, y un leve repunte en el termómetro, que partirá de una mínima de 17 °C para alcanzar una temperatura máxima de 28 °C.