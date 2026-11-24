El pronóstico del tiempo en Mendoza muestra una semana marcada por las temperaturas moderadas y la presencia de nubosidad variable en gran parte de la provincia. De acuerdo con el informe oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el llano mendocino evitará los picos de calor sofocante y mantendrá tardes agradables con máximas por debajo de los 30 °C.
Pronóstico del tiempo en Mendoza: anuncian tardes agradables y una tormenta nocturna en la semana
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa jornadas templadas en el Gran Mendoza, con registros térmicos que oscilarán entre los 23 °C y los 28 °C
A lo largo de los próximos días, la temperatura en Mendoza irá en leve ascenso gradual mientras se alternan algunos episodios de inestabilidad con jornadas de buen tiempo.
Martes y miércoles: tormentas nocturnas y amplitud térmica
Este martes 24 de noviembre arranca con condiciones inestables durante las primeras horas del día. Según el Servicio Meteorológico Nacional, durante la mañana se esperan tormentas aisladas con una probabilidad de precipitaciones de entre el 10% y el 40%. Hacia la tarde y la noche el tiempo mejorará con cielo parcialmente a mayormente nublado y muy baja chance de lluvia (0% a 10%), acompañado por vientos leves a moderados del sudeste de entre 13 y 22 km/h, una mínima de 18 °C y una temperatura máxima de 23 °C.
Para el miércoles 25 de noviembre se prevé una mañana fresca, con una mínima de 14 °C, cielo parcialmente nublado y sin lluvias durante la madrugada, la mañana y la tarde. Sin embargo, el termómetro trepará hasta los 26 °C de máxima y hacia la noche regresarán las tormentas en Mendoza, con una probabilidad de entre el 40% y el 70% y viento del este de entre 13 y 22 km/h.
Jueves y viernes: mejora el tiempo y sube levemente la temperatura
A partir del jueves 26 de noviembre, la atmósfera recuperará la estabilidad en la provincia. El SMN anuncia una jornada con cielo parcialmente nublado desde la madrugada hasta la noche, escasa probabilidad de precipitaciones (0% a 10%) y registros térmicos que irán desde los 15 °C de mínima hasta los 26 °C de máxima, con vientos del noreste que soplarán entre los 23 y 31 km/h durante la tarde y la noche.
Finalmente, el viernes 27 de noviembre cerrará la semana laboral con un ambiente cálido pero agradable. El organismo nacional anticipa cielo algo a parcialmente nublado sin lluvias significativas (0% a 10%), vientos leves a moderados del sector norte y noreste, y un leve repunte en el termómetro, que partirá de una mínima de 17 °C para alcanzar una temperatura máxima de 28 °C.
En pocas palabras
- Temperaturas templadas: El Servicio Meteorológico Nacional anticipa jornadas de 23 °C a 28 °C en el Gran Mendoza.
- Tormentas nocturnas: Se esperan episodios de inestabilidad y lluvias durante la noche del martes y miércoles.
- Mejora gradual: Desde el jueves, el tiempo tenderá a estabilizarse con temperaturas máximas de hasta 28 °C.