Con El Niño al acecho, Diputados sancionó la ley de emergencia climática para acelerar contrataciones

Entre los aspectos operativos más destacados, la legislación habilita al Estado provincial a agilizar y acelerar los mecanismos de contratación necesarios para atender con rapidez las situaciones derivadas de la emergencia. Esto incluye la ejecución urgente de obras hidráulicas y de drenaje, trabajos de limpieza y mantenimiento de cauces y canales, conservación de caminos y la ampliación de la red provincial de monitoreo preventivo.

La tormenta del martes dejó muchas zonas anegadas en Mendoza. Foto: Matías Pascualetti

Cambios en el control y coordinación

Durante la revisión en la Cámara Alta, el texto original experimentó retoques orientados a optimizar los controles y la articulación con los municipios y organismos descentralizados. Entre ellos, se incorporaron criterios técnicos basados en los informes del Departamento General de Irrigación para identificar puntos críticos y priorizar las intervenciones en servicios esenciales.

Asimismo, se estableció que el Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial actuará como autoridad de aplicación -con un plazo de diez días hábiles para reglamentar la norma-, debiendo remitir informes trimestrales a ambas cámaras legislativas para garantizar la absoluta transparencia en la rendición de cuentas y el uso eficiente de los recursos afectados exclusivamente a la emergencia.