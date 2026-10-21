Con El Niño al acecho, Diputados sancionó la ley de emergencia climática para acelerar contrataciones

La Legislatura de Mendoza completó este miércoles el trámite parlamentario y dio sanción final a la ley que declara la emergencia por riesgo hidrometeorológico y climático en todo el territorio provincial, en el marco de las previsiones vinculadas con fenómeno de El Niño para el período 2026-2027.
Tras las modificaciones introducidas en su paso por el Senado -las cuales fueron aceptadas por la Cámara de Diputados con voto unánime-, la iniciativa quedó formalmente convertida en ley, dotando al Ejecutivo de herramientas excepcionales para anticiparse y responder ante posibles contingencias climáticas.
Prevención, plazos y agilidad en contrataciones
La nueva norma establece la emergencia por un plazo inicial de 180 días, contemplando la posibilidad de una prórroga por un período igual mediante decreto fundado. El objetivo central del proyecto es pasar de un esquema fundamentalmente reactivo a uno basado en la anticipación, la cooperación interinstitucional y la gestión integral del riesgo para proteger a la población, la producción y la infraestructura esencial.
Entre los aspectos operativos más destacados, la legislación habilita al Estado provincial a agilizar y acelerar los mecanismos de contratación necesarios para atender con rapidez las situaciones derivadas de la emergencia. Esto incluye la ejecución urgente de obras hidráulicas y de drenaje, trabajos de limpieza y mantenimiento de cauces y canales, conservación de caminos y la ampliación de la red provincial de monitoreo preventivo.
Cambios en el control y coordinación
Durante la revisión en la Cámara Alta, el texto original experimentó retoques orientados a optimizar los controles y la articulación con los municipios y organismos descentralizados. Entre ellos, se incorporaron criterios técnicos basados en los informes del Departamento General de Irrigación para identificar puntos críticos y priorizar las intervenciones en servicios esenciales.
Asimismo, se estableció que el Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial actuará como autoridad de aplicación -con un plazo de diez días hábiles para reglamentar la norma-, debiendo remitir informes trimestrales a ambas cámaras legislativas para garantizar la absoluta transparencia en la rendición de cuentas y el uso eficiente de los recursos afectados exclusivamente a la emergencia.
En pocas palabras
- Emergencia climática: Diputados sancionó la ley para afrontar el ciclo hidrometeorológico del fenómeno El Niño.
- Agilización de contrataciones: la norma permite al Ejecutivo acelerar mecanismos para obras y tareas preventivas.
- Control y coordinación: se optimizaron los controles y la articulación con municipios y organismos descentralizados.