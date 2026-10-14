La Cámara de Diputados de Mendoza aprobó este miércoles, por mayoría de votos, el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo que declara -tras las últimas tormentas- la emergencia por riesgo hidrometeorológico y climático en todo el territorio provincial.
Diputados aprobó la ley de emergencia climática que permitirá acelerar contrataciones
Sólo el peronismo se opuso al proyecto de ley del Ejecutivo. La norma prevé darle herramientas al Estado para agilizar acciones frente a los efectos de El Niño
La medida se da en el marco de las previsiones meteorológicas vinculadas con fenómeno de El Niño para el ciclo 2026-2027 y fue acompañada por 36 legisladores, mientras que el bloque del Partido Justicialista votó en contra sumando 7 votos negativos.
El corazón de la propuesta legislativa apunta a dotar al Estado provincial de herramientas de excepción para actuar con mayor celeridad frente a posibles contingencias climáticas. Uno de los puntos centrales es que la norma permitirá acelerar las contrataciones necesarias y agilizar la ejecución de obras hidráulicas, tareas de drenaje, mantenimiento de cauces, caminos y la ampliación de la red provincial de monitoreo preventivo.
Emergencia por 180 días
La declaración establece un plazo inicial de emergencia de 180 días corridos, contemplando la posibilidad de extenderlo por un período idéntico mediante un decreto fundado de la Gobernación.
La diputada Elisabeth Crescitelli (UCR) detalló los alcances del proyecto y subrayó la existencia de informes técnicos que respaldan la necesidad de actuar con previsión. "Esta situación amerita otorgar esta herramienta para actuar con celeridad ante situaciones de fuerza mayor. De ninguna manera se contrapone a la legislación vigente, sino que es complementaria", sostuvo la legisladora radical.
En el mismo sentido se expresó el diputado Alberto López (UCR), quien argumentó que, si bien el mantenimiento de los cauces se realiza de forma habitual, las proyecciones del fenómeno climático superan las estadísticas promedio. "Estamos hablando de situaciones no previstas que serán superiores a lo habitual y que exigen respuestas extraordinarias", remarcó.
Por el lado de las objeciones, el diputado Lucas Ilardo (FP) acompañó la iniciativa en lo general, pero cuestionó la falta de presentación de un plan detallado previo y solicitó la máxima transparencia en la publicación de cada una de las contrataciones que se realicen bajo este marco.
La oposición más drástica vino por parte del interbloque del Partido Justicialista. El diputado Germán Gómez confirmó el voto negativo de su bancada al calificar a la propuesta como "una emergencia en blanco". Gómez cuestionó que el proyecto no fije montos específicos ni establezca mecanismos claros de fiscalización legislativa, señalando que representa un cheque en blanco que otorga discrecionalidad al Ejecutivo.
En pocas palabras
- Emergencia climática: Diputados dio media sanción a la ley de emergencia climática provincial.
- Herramientas de excepción: la norma busca agilizar contrataciones y obras ante efectos de El Niño.
- Oposición peronista: el bloque del PJ votó en contra, criticando la falta de detalles y controles.