Diputados aprobó la ley de emergencia climática que permitirá acelerar contrataciones

La Cámara de Diputados le dio media sanción este miércoles a la ley de emergencia hidrológica y climatológica. Foto: Cámara de Diputados de Mendoza

Emergencia por 180 días

La declaración establece un plazo inicial de emergencia de 180 días corridos, contemplando la posibilidad de extenderlo por un período idéntico mediante un decreto fundado de la Gobernación.

La diputada Elisabeth Crescitelli (UCR) detalló los alcances del proyecto y subrayó la existencia de informes técnicos que respaldan la necesidad de actuar con previsión. "Esta situación amerita otorgar esta herramienta para actuar con celeridad ante situaciones de fuerza mayor. De ninguna manera se contrapone a la legislación vigente, sino que es complementaria", sostuvo la legisladora radical.

La diputada radical Elisabeth Crescitelli. Foto: Cámara de Diputados de Mendoza

En el mismo sentido se expresó el diputado Alberto López (UCR), quien argumentó que, si bien el mantenimiento de los cauces se realiza de forma habitual, las proyecciones del fenómeno climático superan las estadísticas promedio. "Estamos hablando de situaciones no previstas que serán superiores a lo habitual y que exigen respuestas extraordinarias", remarcó.

Por el lado de las objeciones, el diputado Lucas Ilardo (FP) acompañó la iniciativa en lo general, pero cuestionó la falta de presentación de un plan detallado previo y solicitó la máxima transparencia en la publicación de cada una de las contrataciones que se realicen bajo este marco.

La oposición más drástica vino por parte del interbloque del Partido Justicialista. El diputado Germán Gómez confirmó el voto negativo de su bancada al calificar a la propuesta como "una emergencia en blanco". Gómez cuestionó que el proyecto no fije montos específicos ni establezca mecanismos claros de fiscalización legislativa, señalando que representa un cheque en blanco que otorga discrecionalidad al Ejecutivo.