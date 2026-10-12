Pronóstico con alerta naranja para Mendoza: lluvias y tormentas para gran parte de la semana

Se anticipan precipitaciones de variada intensidad, probable caída de granizo y ráfagas de viento que afectarán tanto al Gran Mendoza como a los valles productivos y la zona sur del territorio provincial.

Alerta naranja por tormentas: qué zonas de Mendoza están afectadas

De acuerdo con el mapa oficial de alertas del SMN, las condiciones de mayor severidad se concentrarán durante la tarde y la noche de este lunes 12 de octubre: