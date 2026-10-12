Pronóstico con alerta naranja para Mendoza: lluvias y tormentas para gran parte de la semana

Semana pasada por agua y con ambiente fresco en la provincia de Mendoza. El inicio de este lunes 12 de octubre llega con un marcado deterioro de las condiciones meteorológicas y un aviso de alerta naranja por tormentas severas emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y respaldado por los informes de la Dirección de Contingencias Climáticas.
Se anticipan precipitaciones de variada intensidad, probable caída de granizo y ráfagas de viento que afectarán tanto al Gran Mendoza como a los valles productivos y la zona sur del territorio provincial.
Alerta naranja por tormentas: qué zonas de Mendoza están afectadas
De acuerdo con el mapa oficial de alertas del SMN, las condiciones de mayor severidad se concentrarán durante la tarde y la noche de este lunes 12 de octubre:
- La alerta naranja rige para los valles de Luján de Cuyo, San Carlos, Tunuyán, Tupungato, así como para Junín, Rivadavia, General Alvear y la zona baja de Malargüe y de San Rafael.
- Riesgo en la tarde y noche: En estas regiones se prevé el desarrollo de tormentas fuertes a severas con abundante caída de agua e inestabilidad concentrada entre la tarde y la noche.
- Gran Mendoza: Para la Capital y alrededores, la probabilidad de precipitaciones trepará hasta un rango de entre 70% y 100% hacia la noche del lunes.
El pronóstico extendido día por día en Mendoza
La masa de aire húmedo y fresco permanecerá instalada sobre la provincia durante varios días consecutivos, generando bajas marcas térmicas y precipitaciones continuas:
- Lunes 12 de octubre: Jornada mayormente cubierta con poco cambio de la temperatura. La máxima se ubicará entre los 17 °C y 19 °C, mientras que la mínima será de 9 °C. Se aguardan lluvias, chaparrones e inestabilidad en la zona cordillerana.
- Martes 13 de octubre: Se mantendrá la alerta amarilla durante la mañana por tormentas en los valles del centro y sur provincial. El día estará mayormente nublado con descenso de la temperatura (máxima de 17 °C y mínima de 8 °C a 10 °C), lluvias aisladas y ráfagas de viento del sur que alcanzarán los 42 a 50 km/h. Reaparecen las nevadas en cordillera.
- Miércoles 14 de octubre: Continuará el ambiente fresco e inestable con cielo de parcialmente a mayormente nublado. Se registran probabilidades de lluvias y lloviznas (entre 40% y 70%), vientos moderados del sudeste y persistencia de nevadas en Alta Montaña. Las marcas térmicas irán de 7 °C o 11 °C de mínima a 16 °C o 17 °C de máxima.
- Jueves 15 de octubre: Marcado ambiente frío con una temperatura máxima de apenas 14 °C y mínima de 11 °C. Persistirán probabilidades de precipitaciones débiles hacia la noche.
- Viernes 16 de octubre: Paulatina mejora de las condiciones en los valles mendocinos, con cielo algo nublado, baja probabilidad de lluvias (0-10%), máxima de 15 °C y una mañana fría con mínima de 8 °C.