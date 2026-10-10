¿Se viene un aluvión en Mendoza?: qué dicen los meteorólogos y qué medidas prepara la provincia

La explicación del meteorólogo Maximiliano Viale en su cuenta en X acerca de por qué Mendoza no sería afectada por un aluvión en los próximos días.

A pesar del alerta generalizado, el panorama en la provincia no es comparable. En diálogo con Radio Nihuil, el meteorólogo Maximiliano Viale llevó tranquilidad a la población y aclaró que las condiciones atmosféricas locales no se asemejan a las que provocaron el desastre en Chile.

"De aquí a unos 5 días no se pronostica un evento similar; no hay probabilidades de un aluvión", afirmó Viale. Y confirmó, a través de su cuenta en X, que "la situación y el escenario climático de Mendoza es hoy muy diferente al de Santiago de Chile".

¿Sigue la lluvia el fin de semana largo en Mendoza?

Para el fin de semana largo, el pronóstico para Mendoza anticipa cielo cubierto con temperaturas que no superarán los 15 grados y la posibilidad de que el sol asome recién el domingo.

A partir del lunes feriado y durante el resto de la semana que se viene, retornará la inestabilidad con chaparrones vespertinos y nubosidad variable.

Así se recomienda estar alerta con los reportes meteorológicos, tanto en el llano como en alta montaña. Por lo pronto, el paso a Chile está abierto sólo para camiones.

Las proyecciones del fenómeno de El Niño

Pese a descartar una catástrofe inmediata, los científicos advierten que el fenómeno de El Niño incrementará notablemente la humedad en la región de Cuyo.

De aquí hasta los primeros meses del 2027, especialistas advierten que la interacción entre altas temperaturas y mayor masa de aire húmedo creará en Mendoza las condiciones ideales para tormentas severas con granizo, lluvias torrenciales concentradas en lapsos breves y nevadas atípicas en alta montaña.

En este sentido, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) dio a conocer el jueves el último reporte sobre el estado de situación respecto del fenómeno de El Niño y reveló que "seguirá intensificándose antes de alcanzar su punto álgido, previsto para diciembre” y que "es probable que conlleve temperaturas superiores a la media en gran parte del planeta”.

El aluvión en la zona residencial de Las Condes, en Santiago de Chile, duró pocos minutos y afectó a miles de viviendas.

Como contrapartida positiva, este incremento de lluvias representará un alivio histórico para las cuencas hídricas mendocinas tras años de sequía.

En Mendoza ya retiraron más de 1.500 toneladas de residuos

Ante el cambio de escenario meteorológico para la temporada del Súper Niño que inició este mes y se extendería hasta febrero, el Gobierno de Mendoza, en coordinación con municipios y organismos técnicos, puso en marcha un plan integral de mitigación e infraestructura.

Por ejemplo, para obras e infraestructura aluvional se aprobó un refuerzo presupuestario extraordinario de $1.000 millones destinado a la Dirección de Hidráulica para el mantenimiento de maquinaria, desobstrucción de cauces y limpieza de colectores.

A la fecha, ya se han retirado más de 1.500 toneladas de residuos de cuencas y colectores aluvionales. De ahí que sea de vital importancia mantener limpias las acequias y cualquier otro canal de agua.

La Comuna de Capital realiza una limpieza permanente del canal Papagayos pero muchas personas siguen arrojando residuos.

Una app para alertar tormentas severas en Mendoza

También impulsan un régimen administrativo ágil para acelerar reparaciones urgentes en defensas fluviales, drenajes y rutas mediante contrataciones de emergencia. Y para mantener informada a la población de Mendoza, se integró un sistema de alertas en la aplicación Mendoza por Mí (MxM) y se unificó el tablero de control hidrológico en tiempo real.

Por otro lado, la Dirección General de Escuelas (DGE) activó protocolos preventivos e interviene en más de 350 establecimientos vulnerables a filtraciones e inundaciones.

En cuanto al sector productivo y ganadero, el Gobierno local puso en marcha un plan para resguardar las más de 1.300.000 cabezas de ganado en Mendoza. Paralelamente se instó a los productores agrícolas a verificar la malla antigranizo en viñedos y frutales, así como a mantener limpios los canales de riego e hijuelas para evitar desbordes.