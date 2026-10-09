Anunciaron la reapertura del Paso Cristo Redentor con un esquema escalonado tras 5 días de cierre

Desde el 7 de este sábado se habilita el tránsito en ambos sentidos sólo para camiones. Autos y micros no podrán circular aún. Foto: gentileza Osvaldo Valle

Cronograma de circulación en la alta montaña para camiones

Según el cronograma operativo dispuesto, este viernes 9 de octubre, entre las 17 y las 00 (medianoche), la circulación queda habilitada de manera exclusiva para el transporte de cargas en sentido unidireccional desde Argentina hacia Chile.

La segunda fase del esquema diferido se pondrá en marcha durante las primeras horas del fin de semana. Para el sábado 10 de octubre, entre las 00 y las 7, el flujo vehicular funcionará en sentido unidireccional desde Chile hacia Argentina, permitiendo la evacuación de las unidades pesadas retenidas en el sector transandino.

A partir de las 7 del mismo sábado 10 de octubre, la transitabilidad quedará restablecida en ambos sentidos de circulación pero sólo para los camiones. Se advirtió de la posibilidad de cortes intermitentes a raíz de las condiciones climáticas reinantes, por lo que se recomendó a los choferes estar informado antes de emprender el viaje.