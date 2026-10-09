Autoridades de Argentina y Chile anunciaron que el Paso Cristo Redentor quedará reabierto este viernes al tránsito sólo para camiones de forma escalonada y bajo un esquema de circulación unidireccional. Permanecía inhabilitado desde el pasado domingo 4 de octubre a causa de las adversas condiciones meteorológicas registradas en la alta montaña.
Anunciaron la reapertura del Paso Cristo Redentor con un esquema escalonado tras 5 días de cierre
Las coordinaciones de Argentina y Chile dispusieron la habilitación progresiva del paso a Chile a partir de este viernes a las 17. Hay 3.000 camiones varados
La decisión fue adoptada de forma conjunta por las coordinaciones de frontera de ambos países tras evaluar los informes técnicos presentados por los organismos viales.
El operativo tiene como prioridad descongestionar los puntos de acopio de transporte de cargas ya que permanecen varados alrededor de 3.000 camiones: unos 2.000 del lado argentino y cerca de 1.000 en territorio chileno.
Cronograma de circulación en la alta montaña para camiones
Según el cronograma operativo dispuesto, este viernes 9 de octubre, entre las 17 y las 00 (medianoche), la circulación queda habilitada de manera exclusiva para el transporte de cargas en sentido unidireccional desde Argentina hacia Chile.
La segunda fase del esquema diferido se pondrá en marcha durante las primeras horas del fin de semana. Para el sábado 10 de octubre, entre las 00 y las 7, el flujo vehicular funcionará en sentido unidireccional desde Chile hacia Argentina, permitiendo la evacuación de las unidades pesadas retenidas en el sector transandino.
A partir de las 7 del mismo sábado 10 de octubre, la transitabilidad quedará restablecida en ambos sentidos de circulación pero sólo para los camiones. Se advirtió de la posibilidad de cortes intermitentes a raíz de las condiciones climáticas reinantes, por lo que se recomendó a los choferes estar informado antes de emprender el viaje.
En pocas palabras
- Reapertura del paso a Chile: este viernes se habilita el Paso Cristo Redentor de forma escalonada y sólo para camiones.
- Prioridad: el operativo busca descongestionar unos 3.000 camiones varados desde el domingo 4 de octubre.
- Cronograma: se detalló un esquema de circulación unidireccional para transporte de cargas hasta el sábado a las 7.