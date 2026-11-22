Crear una buena funda depende de cortar las piezas con precisión. Para la cara frontal de la misma, se cortan 16 tiras de retazos de 5 por 50 centímetros y un rectángulo de tela principal de 38 por 50 centímetros. Para el reverso, se preparan dos rectángulos de 45 por 50 centímetros. En estas dos piezas, se hace un dobladillo de 3 centímetros doblando un centímetro y medio dos veces con plancha y se cose el borde.

Esta idea de reciclaje y de costura son fáciles y únicos porque aprovecha cada retazo de tela en una funda para tus almohadas o cojines.

Paso a paso para el armado es de dificultad media y para empezar debes poner la primera tira en un borde y fíjarla con costura recta o en zigzag. Luego, con la segunda tira de derecho con derecho cose a un centímetro del margen, desdobla y pasa una sobrecostura a 3 milímetros de la unión.

Este proceso se repite uniendo las 16 tiras y la tela base. Al finalizar, empareja los bordes sobrantes. Por último, ubica los dos rectángulos traseros sobre el frente de la funda, encarando los derechos de las telas.

Ambas tapas deben solaparse 8 centímetros en el centro para evitar usar botones o cierres. Entonces, cose todo el contorno reforzando los cruces. Para terminar, pasa una costura de remalle o zigzag en los orillos internos, da vuelta la pieza y tu funda con pedazos de tela quedará lista para usar.