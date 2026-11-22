En el reciclaje textil hay muchas formas de hacer manualidades y una de ellas es hacer fundas reutilizables y lavables nuevas a partir de retazos de tela que ya no uses. Esta idea no solo te permitirá darle una segunda vida a esas telas olvidadas, sino que tendrá un uso muy práctico para el día a día.
Transformar los retazos de tela en una funda para tus cojines o almohadas es una idea económica y rápida para renovar la decoración del hogar con sencillas técnicas de costura.
Reciclaje: cómo hacer una funda lavable para tus cojines de casa con retales de tela
Esta idea del reciclaje es ideal para aprovechar sobrantes de tela, reduciendo desperdicios y creando piezas acolchadas únicas sin gastar de más. En este sentido, para hacer una funda adaptada a un cojín estándar de 70 por 45 centímetros, se necesitan: retazos variados, medio metro de tela base, aguja número 80 o 12 e hilo del color preferido.
Crear una buena funda depende de cortar las piezas con precisión. Para la cara frontal de la misma, se cortan 16 tiras de retazos de 5 por 50 centímetros y un rectángulo de tela principal de 38 por 50 centímetros. Para el reverso, se preparan dos rectángulos de 45 por 50 centímetros. En estas dos piezas, se hace un dobladillo de 3 centímetros doblando un centímetro y medio dos veces con plancha y se cose el borde.
Paso a paso para el armado es de dificultad media y para empezar debes poner la primera tira en un borde y fíjarla con costura recta o en zigzag. Luego, con la segunda tira de derecho con derecho cose a un centímetro del margen, desdobla y pasa una sobrecostura a 3 milímetros de la unión.
Este proceso se repite uniendo las 16 tiras y la tela base. Al finalizar, empareja los bordes sobrantes. Por último, ubica los dos rectángulos traseros sobre el frente de la funda, encarando los derechos de las telas.
Ambas tapas deben solaparse 8 centímetros en el centro para evitar usar botones o cierres. Entonces, cose todo el contorno reforzando los cruces. Para terminar, pasa una costura de remalle o zigzag en los orillos internos, da vuelta la pieza y tu funda con pedazos de tela quedará lista para usar.
En pocas palabras
- Reciclaje textil: se pueden crear fundas lavables y reutilizables para cojines a partir de retazos de tela.
- Materiales: se requieren retazos, tela base, aguja e hilo, y medidas precisas para el corte.
- Proceso de armado: consiste en unir tiras de tela, coser al reverso y unir ambas partes solapando el centro.