Lo primero que hay que hacer es cortar las mangas y para ello hay que extender la remera sobre una superficie plana, doblarla a lo largo para cortar ambas mangas y asegurar que queden simétricas, ya que serán las asas de la bolsa.

Ahora hay que cortar la zona del cuello creando una forma ovalada o en "U" para ampliar la abertura superior e introducir las compras comodamente.

Bolsa reciclada a partir de una camiseta.

El cuarto paso es anudar el fondo tomando cada parte y atándolas firmemente con un doble nudo. Para cerrar los pequeños huecos que quedan entre nudos adyacentes, toma una tira de un par y átala con la tira del par vecino.

Por último, da vuelta el bolso al derecho para que las tiras anudadas queden ocultas en el interior. En cambio, si prefieres un estilo con flecos visibles, puedes anudar directamente la remera al derecho.

De esta forma, tendrás tu propia bolsa reutilizable gracias al poder de reciclar una simple remera que ya no usas.

Beneficios de esta idea de reciclaje