DIY: Recicla los retazos de tela viejos que tienes en casa y crea esta asombrosa idea

DIY reciclaje manualidades telas.jpg

DIY: recicla los retazos de tela viejos que tienes en casa y crea esta fabulosa idea

Si tienes pedazos de tela sin usar y no sabes qué hacer con ellos, júntalos y realiza esta hermosa idea DIY. Con esta propuesta podrás crear hermosos y originales paneras para la cocina.

Necesitarás:

pedazos de tela

cola vinílica

agua

bowl

papel film

Paso a paso:

Para empezar, toma los pedazos de tela y en caso de ser necesario, córtalos en rectángulos. Luego toma el bowl que usarás como molde, ubícalo sobre una mesada boca abajo y cúbrelo con papel film para poder trabajar tranquilamente.

Por otro lado, mezcla cola vinílica con un poco de agua para diluirla un poco y con un pincel humedece el papel film. Después comienza a pegar cada uno de los pedazos de tela hasta cubrir toda la superficie. A medida que vayas pegando los retazos de tela, coloca la mezcla de pegamento para que se vaya adhiriendo bien todo.

Cuando termines, deja secar bien durante varias horas. La mezcla de pegamento, al secarse, hará que el bowl de tela quede firme y con la forma del molde que utilizaste. Cuando esté bien seco, despégalo con cuidado, dale una capa más de pegamento en el interior, deja secar bien y listo, tendrás una hermosa panera para la cocina.

DIY bowl.jpg