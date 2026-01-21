DIY: Recicla los retazos de tela viejos que tienes en casa y crea esta asombrosa idea

Cada vez son más las personas fanáticas de reciclar distintos elementos del hogar y convertirlos en nuevos objetos decorativos para el hogar. Tal es así que todo el tiempo surgen nuevas propuestas por parte del mundo DIY para seguir con estas hermosas actividades sustentables.
Y es que en la comodidad del hogar se pueden llevar a cabo distintas manualidades que te permitan darle una nueva utilidad a esos materiales o elementos que ya no se usan más por distintos motivos o que suelen ser descartables.
En este caso, los retazos de tela son ideales para llevar adelante este "hazlo tu mismo" y en vez de tirarlos a la basura convertirlos con esta opción de reciclaje DIY en un bello adorno para el hogar.
DIY: recicla los retazos de tela viejos que tienes en casa y crea esta fabulosa idea
Si tienes pedazos de tela sin usar y no sabes qué hacer con ellos, júntalos y realiza esta hermosa idea DIY. Con esta propuesta podrás crear hermosos y originales paneras para la cocina.
Necesitarás:
- pedazos de tela
- cola vinílica
- agua
- bowl
- papel film
Paso a paso:
Para empezar, toma los pedazos de tela y en caso de ser necesario, córtalos en rectángulos. Luego toma el bowl que usarás como molde, ubícalo sobre una mesada boca abajo y cúbrelo con papel film para poder trabajar tranquilamente.
Por otro lado, mezcla cola vinílica con un poco de agua para diluirla un poco y con un pincel humedece el papel film. Después comienza a pegar cada uno de los pedazos de tela hasta cubrir toda la superficie. A medida que vayas pegando los retazos de tela, coloca la mezcla de pegamento para que se vaya adhiriendo bien todo.
Cuando termines, deja secar bien durante varias horas. La mezcla de pegamento, al secarse, hará que el bowl de tela quede firme y con la forma del molde que utilizaste. Cuando esté bien seco, despégalo con cuidado, dale una capa más de pegamento en el interior, deja secar bien y listo, tendrás una hermosa panera para la cocina.