En cuanto a las medidas y la adaptación de los separadores, no existe una dimensión preestablecida, pero la técnica es tomar la tapa original de la caja de calzado y medirla directamente sobre la zona interna donde se ubicará la repisa o división, ya sea en posición centrada, vertical u horizontal.

Convertir cajas de zapatos en organizadores no solo es útil, también es una excelente forma de decorar tu casa con estilo personal y sostenible.

El paso a paso de esta idea de reciclaje es simple. Primero hay que unir la estructura base pegando los cuerpos de las cajas entre sí con silicona en sus costados hasta formar la combinación modular deseada. Acá es el momento para poner pegamento con el pincel en la superficie externa e interna de las cajas y pegar tiras de papel de regalo combinando diversos diseños y ajustando los bordes.

Ahora es el turno de colocar las repisas, es decir introducí las tapas recortadas a la medida exacta, fijándolas internamente con la silicona caliente para sostener los elementos.

Una vez logrado ese paso, fijá el organizador modular contra la pared utilizando tachuelas o la engrapadora. Para ocultar las grapas metálicas visibles, pegar stickers de corazones o flores. De esta forma se obtiene separadores de cajón con tan solo una caja de zapatos que no usas más.

Beneficios de esta idea de reciclaje