Si sos de las personas que guarda cajas de zapatos sin saber muy bien para qué, podrías estar guardando un tesoro para el orden en casa. Con un poco de creatividad y materiales simples, estas cajas se pueden reciclar y reutilizar para mantener tus cajones limpios y organizados.
Las cajas de zapatos están en muchas casas, pero muchas veces terminan acumulando polvo y ocupando espacio. Por eso te contamos cómo transformar esas cajas en un organizador práctico para tu casa.
Reciclaje: como medir y armar cajas de zapatos para usarlos como separadores de cajón
Para hacer los separadores se necesitan cajas de zapatos con sus tapas, tachuelas o una engrapadora de pared, papel de regalo con variados estampados, pegamento o plasticola, pincel, tijeras, silicona y lo que gustes para decorar.
En cuanto a las medidas y la adaptación de los separadores, no existe una dimensión preestablecida, pero la técnica es tomar la tapa original de la caja de calzado y medirla directamente sobre la zona interna donde se ubicará la repisa o división, ya sea en posición centrada, vertical u horizontal.
El paso a paso de esta idea de reciclaje es simple. Primero hay que unir la estructura base pegando los cuerpos de las cajas entre sí con silicona en sus costados hasta formar la combinación modular deseada. Acá es el momento para poner pegamento con el pincel en la superficie externa e interna de las cajas y pegar tiras de papel de regalo combinando diversos diseños y ajustando los bordes.
Ahora es el turno de colocar las repisas, es decir introducí las tapas recortadas a la medida exacta, fijándolas internamente con la silicona caliente para sostener los elementos.
Una vez logrado ese paso, fijá el organizador modular contra la pared utilizando tachuelas o la engrapadora. Para ocultar las grapas metálicas visibles, pegar stickers de corazones o flores. De esta forma se obtiene separadores de cajón con tan solo una caja de zapatos que no usas más.
Beneficios de esta idea de reciclaje
- Las cajas de cartón de calzado son una opción económica, práctica y versátil para crear organizadores y repisas.
- Este idea permite aprovechar al máximo los rincones reducidos del hogar para ordenar.
- Es fácil de hacer.
- No lleva mucho tiempo de armado.
En pocas palabras
- Reciclaje creativo: transforma cajas de zapatos viejas en prácticos separadores de cajón con materiales simples.
- Armado sencillo: mide, recorta, une las cajas y decora con papel de regalo para un organizador personalizado.
- Beneficios múltiples: es una solución económica, versátil y rápida para optimizar el orden en cualquier rincón del hogar.