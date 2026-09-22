Ski Portillo extendió su temporada hasta el 12 de octubre tras una nevada histórica

"Portillo ha estirado su temporada en años buenos, y ha llegado a los primeros días de octubre. Pero llegar al 12 es otra cosa. En nuestra experiencia, no tiene antecedente reciente", explican desde Skiala.com, operador especializado en destinos de nieve desde 1999 y responsable, entre otros, de la comercialización de los paquetes de Ski Portillo en Argentina y otros países.

La misma nieve que casi arruina la temporada

La paradoja es que la nieve que hoy permite estirar la temporada fue la que casi la arruina. El Paso Internacional Los Libertadores, única vía de acceso terrestre, quedó cerrado desde el 14 de julio y estuvo más de cuarenta días sin tránsito, con acumulaciones de entre siete y diez metros en algunos sectores.

Huéspedes con reservas confirmadas tuvieron que reprogramar

Otros llegaron en helicóptero desde una base habilitada en Río Blanco, Chile

La gerencia estimó pérdidas millonarias, equivalentes a un tercio de su operación anual

"Fue una temporada durísima en lo operativo y extraordinaria en lo deportivo. Nos tocó reprogramar pasajeros durante semanas. Pero la contracara es que hoy la montaña tiene una base que no vimos en años", señalan desde la operadora.

Ski Portillo acumuló 10 metros de nieve, duplicando su promedio histórico de 5,1 metros.

Descuentos para la recta final

Para esta ventana final, Portillo habilitó beneficios especiales sobre las estadías entre el 30 de septiembre y el 12 de octubre. Es, en los hechos, el tramo más accesible del año en un resort que rara vez compite por precio.

20% de descuento sobre las estadías en ese período

sobre las estadías en ese período Un niño (hasta 11 años) por grupo familiar

Un ícono del esquí mundial desde 1949

Portillo no es un centro de esquí cualquiera. Su historia lo distingue de cualquier resort de la región:

Opera desde 1949

Sede del Campeonato Mundial de Esquí Alpino de la FIS en 1966, el único celebrado en el hemisferio sur

En sus pistas se superó por primera vez la barrera de los 200 km/h en descenso

Cada invierno entrenan allí selecciones olímpicas como Estados Unidos, Austria, Noruega y Alemania

Distinguido por los World Ski Awards como mejor centro de esquí de Chile, con su hotel elegido como mejor hotel de esquí

Tampoco se parece al formato de un resort masivo:

450 plazas

plazas 14 medios de elevación

medios de elevación Un icónico hotel amarillo frente a la Laguna del Inca

Estadías all inclusive: alojamiento, cuatro comidas diarias y pases de ski

Una ventana que no se repite todos los años

"Lo que le decimos a la gente es que no piense esto como una promoción de fin de temporada. Es una ventana de dieciséis días con una base de nieve que normalmente se ve en pleno agosto, con menos gente esquiando y temperaturas más agradables. Eso no se compra todos los años", cierran desde Skiala.com.

El calendario, esta vez, lo escribió la montaña.