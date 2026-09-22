Hay un número que resume el invierno 2026 en los Andes centrales mejor que cualquier crónica: 5,1 contra 10. El primero es el promedio histórico de nieve caída en Ski Portillo por temporada. El segundo es lo que acumuló este año, casi el doble de lo normal, con espesores de nieve pisada que a mediados de agosto todavía marcaban 2,95 metros en Plateau.
Ski Portillo extendió su temporada hasta el 12 de octubre tras una nevada histórica
El centro de esquí chileno acumuló diez metros de nieve, casi el doble de su promedio histórico de 5,1 metros por temporada. La consecuencia: 16 días adicionales de esquí, hasta el 12 de octubre, en una de las temporadas más atípicas de los últimos años en los Andes centrales
En números
- 10 metros de nieve acumulada en 2026, contra 5,1 metros de promedio histórico
- 16 días adicionales de esquí: la temporada se extiende hasta el 12 de octubre
- 40 días con el Paso Los Libertadores cerrado por la nieve
- 20% de descuento en estadías entre el 30 de septiembre y el 12 de octubre
Un cierre que se corrió dieciséis días
Ese número es el que explica por qué Ski Portillo cambió su calendario. El cierre estaba fijado para el 26 de septiembre. Ahora la temporada de esquí sigue hasta el 12 de octubre: dieciséis días adicionales, en un mes en el que la montaña casi nunca está operativa.
"Portillo ha estirado su temporada en años buenos, y ha llegado a los primeros días de octubre. Pero llegar al 12 es otra cosa. En nuestra experiencia, no tiene antecedente reciente", explican desde Skiala.com, operador especializado en destinos de nieve desde 1999 y responsable, entre otros, de la comercialización de los paquetes de Ski Portillo en Argentina y otros países.
La misma nieve que casi arruina la temporada
La paradoja es que la nieve que hoy permite estirar la temporada fue la que casi la arruina. El Paso Internacional Los Libertadores, única vía de acceso terrestre, quedó cerrado desde el 14 de julio y estuvo más de cuarenta días sin tránsito, con acumulaciones de entre siete y diez metros en algunos sectores.
- Huéspedes con reservas confirmadas tuvieron que reprogramar
- Otros llegaron en helicóptero desde una base habilitada en Río Blanco, Chile
- La gerencia estimó pérdidas millonarias, equivalentes a un tercio de su operación anual
"Fue una temporada durísima en lo operativo y extraordinaria en lo deportivo. Nos tocó reprogramar pasajeros durante semanas. Pero la contracara es que hoy la montaña tiene una base que no vimos en años", señalan desde la operadora.
Descuentos para la recta final
Para esta ventana final, Portillo habilitó beneficios especiales sobre las estadías entre el 30 de septiembre y el 12 de octubre. Es, en los hechos, el tramo más accesible del año en un resort que rara vez compite por precio.
- 20% de descuento sobre las estadías en ese período
- Un niño (hasta 11 años) por grupo familiar
Un ícono del esquí mundial desde 1949
Portillo no es un centro de esquí cualquiera. Su historia lo distingue de cualquier resort de la región:
- Opera desde 1949
- Sede del Campeonato Mundial de Esquí Alpino de la FIS en 1966, el único celebrado en el hemisferio sur
- En sus pistas se superó por primera vez la barrera de los 200 km/h en descenso
- Cada invierno entrenan allí selecciones olímpicas como Estados Unidos, Austria, Noruega y Alemania
- Distinguido por los World Ski Awards como mejor centro de esquí de Chile, con su hotel elegido como mejor hotel de esquí
Tampoco se parece al formato de un resort masivo:
- 450 plazas
- 14 medios de elevación
- Un icónico hotel amarillo frente a la Laguna del Inca
- Estadías all inclusive: alojamiento, cuatro comidas diarias y pases de ski
Una ventana que no se repite todos los años
"Lo que le decimos a la gente es que no piense esto como una promoción de fin de temporada. Es una ventana de dieciséis días con una base de nieve que normalmente se ve en pleno agosto, con menos gente esquiando y temperaturas más agradables. Eso no se compra todos los años", cierran desde Skiala.com.
El calendario, esta vez, lo escribió la montaña.
En pocas palabras
- Nevada histórica: Ski Portillo acumuló 10 metros de nieve, duplicando su promedio histórico de 5,1 metros.
- Temporada extendida: El centro de esquí chileno amplió su temporada hasta el 12 de octubre, sumando 16 días adicionales de esquí.
- Acceso complicado: El Paso Los Libertadores estuvo cerrado 40 días, afectando inicialmente las operaciones pero asegurando una gran base de nieve.