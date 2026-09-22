Cerro Catedral: hasta cuándo se podrá esquiar en Bariloche

Según informó la empresa, el sistema hizo posible mantener 12 hectáreas continuas de nieve entre el sector intermedio y la base, incluso antes de que llegaran las primeras nevadas naturales.

A eso se sumó la renovación de equipamiento para el acondicionamiento de las pistas, con la incorporación de 15 nuevas máquinas pisapistas.

Más días de montaña para clubes y familias

La extensión hasta el 12 de octubre tiene un impacto especial para quienes viven el invierno de Catedral durante buena parte del año. Clubes, escuelas y equipos podrán prolongar sus entrenamientos, mientras que las familias y visitantes tendrán una oportunidad más de encontrar actividad en la montaña durante octubre.

La extensión hasta el 12 de octubre tiene un impacto especial para quienes viven el invierno de Catedral durante buena parte del año. Clubes, escuelas y equipos podrán prolongar sus entrenamientos, mientras que las familias y visitantes tendrán una oportunidad más de encontrar actividad en la montaña durante octubre.

“Esto significa más días de nieve, más oportunidades para entrenar, dar clases y seguir compartiendo la montaña con alumnos, familias y equipos”, señalaron desde Catedral.

La temporada había comenzado a principios de julio con una apertura progresiva, condicionada por las condiciones de nieve. A medida que avanzó el invierno, la superficie habilitada fue ampliándose.

El contexto turístico también acompañó. Durante julio, Bariloche registró una fuerte actividad, con una ocupación hotelera cercana al 85% y jornadas con hasta 35 vuelos diarios provenientes de distintos puntos de Argentina, Brasil y Chile, según datos difundidos durante la temporada por el Gobierno de Río Negro.

En agosto, además, la Fiesta Nacional de la Nieve volvió a poner a la ciudad y al cerro en el centro de la escena invernal. La tradicional Bajada de Antorchas reunió a unas 600 personas en Catedral.

Un invierno especial: los 90 años de Catedral

La extensión de la temporada se anuncia en un año particular para el centro de esquí, que celebra 90 años desde el comienzo de su historia.

Durante este invierno, más de 17.500 residentes de Bariloche utilizaron la montaña para esquiar, hacer snowboard, entrenar en clubes o trabajar. Además, más de 1.000 vecinos pudieron esquiar por primera vez a través del Pase Iniciación, una propuesta gratuita destinada a residentes que nunca habían practicado la actividad en Catedral.

Durante este invierno, más de 17.500 residentes de Bariloche utilizaron la montaña para esquiar, hacer snowboard, entrenar en clubes o trabajar. Además, más de 1.000 vecinos pudieron esquiar por primera vez a través del Pase Iniciación, una propuesta gratuita destinada a residentes que nunca habían practicado la actividad en Catedral.

El dato permite dimensionar el vínculo que el centro de esquí mantiene con la ciudad más allá del turismo: para miles de barilochenses, la montaña forma parte de la vida cotidiana durante el invierno.

¿Cómo será el pase para residentes en 2027?

Mientras todavía quedan semanas de nieve por delante, Catedral ya comenzó a mirar hacia la próxima temporada. La empresa anunció que la venta de los Pases Residentes 2027 se adelantará y permanecerá abierta entre octubre y diciembre, con la intención de darles más tiempo a los vecinos para realizar el trámite.

El Pase Residente tendrá un valor de $640.000 y estará destinado a personas con residencia permanente en San Carlos de Bariloche y Dina Huapi, con una antigüedad mínima de seis meses al momento del lanzamiento.

El Pase Residente tendrá un valor de $640.000 y estará destinado a personas con residencia permanente en San Carlos de Bariloche y Dina Huapi, con una antigüedad mínima de seis meses al momento del lanzamiento.

El pase tendrá vigencia desde la apertura hasta el cierre de la temporada 2027, aunque contempla una excepción de 16 días consecutivos durante las vacaciones escolares de la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires. Ese período será informado antes del comienzo del invierno.

Durante junio, julio y agosto permitirá acceder desde las 9 por los medios troncales habilitados, mientras que la Telecabina Amancay tendrá acceso desde las 11. A partir del 1° de septiembre, el ingreso será desde las 9 por todos los medios que estén operativos.

Los residentes que ya tuvieron el pase durante 2026 solamente deberán actualizar la documentación de manera online. Los nuevos usuarios, en cambio, deberán realizar una validación presencial.

También continuará el Pase Residente Club, destinado a chicos y chicas de 6 a 17 años que entrenen en clubes de esquí o snowboard federados o afiliados a FASA y/o FREM.

Los residentes mayores de 70 años y los niños de hasta cinco años mantendrán el pase sin cargo, mientras que las personas con Certificado Único de Discapacidad tendrán un 50% de descuento y estacionamiento gratuito.

La montaña, un poco más allá del invierno

Con el cierre extendido hasta el 12 de octubre, Catedral se prepara para despedir la temporada de manera más gradual. Octubre encontrará a Bariloche ya metida en la primavera, pero con una parte de la montaña todavía activa y con nieve suficiente para mantener las pistas en funcionamiento.

Para quienes esperan hasta último momento para volver a ponerse los esquíes, será una de las últimas oportunidades del año. Para los clubes y escuelas, unas semanas adicionales de entrenamiento. Y para Bariloche, una forma de estirar un poco más uno de los momentos centrales de su calendario: el invierno en la montaña.

Para quienes esperan hasta último momento para volver a ponerse los esquíes, será una de las últimas oportunidades del año. Para los clubes y escuelas, unas semanas adicionales de entrenamiento. Y para Bariloche, una forma de estirar un poco más uno de los momentos centrales de su calendario: el invierno en la montaña.