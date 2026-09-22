Ikon Pass ya tiene fechas para el invierno 2026/27

La temporada arranca en Europa

Las primeras aperturas confirmadas estarán en Europa. El calendario comienza el 17 de octubre en St. Moritz-Diavolezza, en Suiza, seguido por Cervino Ski Paradise, en el Valle de Aosta, el 24 de octubre.

Una semana más tarde, el 1 de noviembre, será el turno de Zermatt, uno de los grandes nombres de los Alpes. Más adelante llegarán St. Moritz-Corvatsch, el 21 de noviembre, e Ischgl, el 26.

El 28 de noviembre aparece una de las jornadas más importantes del calendario europeo: tienen prevista su apertura Dolomiti Superski, Kitzbühel, St. Moritz-Corviglia, Courmayeur, Espace San Bernardo, Monterosa Ski, Pila y Chamonix Mont-Blanc Valley.

En diciembre se sumarán Grandvalira Resorts Andorra, el 4; Skyway Monte Bianco, el 5, y Megève, el 19.

Estados Unidos y Canadá: las primeras pistas abren en noviembre

En Norteamérica, el calendario comenzará el 6 de noviembre con Copper Mountain, en Colorado. Una semana después está prevista la apertura de Mammoth Mountain y Eldora Mountain Resort, mientras que Sunday River iniciará su temporada el 15.

El 18 será el turno de Stratton, y el 20 abrirán Solitude Mountain Resort y Alta Ski Area, además de Sugarloaf.

La última parte de noviembre concentra buena parte de las aperturas. El 21 están previstas las de Steamboat, Sugarbush, Sun Peaks, Granite Peak, Snowriver Mountain Resort y Lutsen Mountains.

El 25 de noviembre llegarán Palisades Tahoe, Snowshoe y Big Sky. Un día después abrirán Tremblant, Aspen Mountain, Snowmass, Sun Valley y Taos Ski Valley.

El 27 será otra fecha fuerte, con aperturas previstas en Crystal Mountain, Schweitzer, Jackson Hole, Snowbasin, Snowbird y SilverStar Mountain. Al día siguiente se sumará Alyeska Resort.

Ya en diciembre aparecen Mt. Bachelor y Panorama, el 4; Deer Valley, Le Massif de Charlevoix y Revelstoke, el 5; y varios centros de Colorado el 12.

Algunas montañas todavía no tienen una fecha definida y esperan confirmación según las condiciones de nieve, entre ellas Arapahoe Basin, Big Bear, Blue Mountain, Brighton, Cypress Mountain, Killington, Loon Mountain, Sierra-at-Tahoe, SkiBig3, Winter Park y The Summit at Snoqualmie.

Nuevos destinos para descubrir

La temporada 2026/27 también llega con incorporaciones al mapa.

En Norteamérica se suman SilverStar Mountain, en Columbia Británica; Snowriver Mountain Resort, en Michigan; Lutsen Mountains, en Minnesota, y Granite Peak, en Wisconsin.

En Asia, el pase incorpora Madarao Mountain Resort, en Japón, y dos nuevos destinos en China: Beidahu Ski Resort y Lake Songhua Resort.

Además, aparecen cinco nuevos llamados “Bonus Mountains”: Devil’s Head, en Wisconsin; Tamarack, en Idaho; Giants Ridge, en Minnesota; Caberfae Peaks, en Michigan, y Snowy Range Ski Area, en Wyoming.

Japón, Corea y China también ponen fecha al invierno

Asia será uno de los primeros lugares del mundo en volver a recibir esquiadores. Beidahu Ski Resort, en China, tiene prevista su apertura para el 25 de octubre.

En Corea del Sur, Mona Yongpyong abriría el 20 de noviembre, mientras que el 28 está previsto el comienzo de temporada en buena parte de los principales centros de Japón: Furano, Hanazono Niseko, NEKOMA Mountain, Niseko Annupuri, Niseko Grand Hirafu y Niseko Village.

En diciembre llegarán APPI Resort y Shiga Kogen, el día 5, y Arai Mountain Resort y Madarao Mountain Resort, el 12. Mt. T y Myoko Suginohara tienen prevista su apertura para el 19.

Otros destinos asiáticos, como Yunding Snow Park, Zao Onsen Ski Resort y Lake Songhua Resort, todavía no tienen fecha confirmada.

Un cambio para los usuarios del Ikon Base Pass

Para la temporada 2026/27 también habrá modificaciones en los accesos. Los usuarios de Ikon Base Pass tendrán acceso ilimitado a Arapahoe Basin y cinco días de acceso a Snowmass, en Colorado.

El calendario, de todos modos, todavía no está cerrado. En varios centros las fechas dependen de la evolución de las condiciones meteorológicas y de nieve, por lo que podrían registrarse modificaciones antes de cada apertura.

Por ahora, el dato que interesa a los esquiadores es otro: el invierno 2026/27 ya tiene sus primeras fechas marcadas en el calendario. Y mientras en algunas montañas del hemisferio norte ya cayó la primera nieve, en otras la cuenta regresiva recién empieza.