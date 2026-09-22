El calendario detrás de los jóvenes del Mundial Junior de esquí

El presente del equipo tiene un dato que marca una diferencia respecto de hace algunos años: en 2026, dos de sus atletas llegaron al World Junior Championship disputado en Noruega. Fueron Lucas Ottoni, representante de Brasil, y Juul Vansteenkiste, de Bélgica.

“Este es nuestro segundo año en Sugar Bowl, una Academia que siempre está en los niveles más altos. Nosotros sentimos que agregamos mucho conocimiento y prestigio por la cantidad de atletas que hemos entrenado y que llegaron a competir en Juegos Olímpicos y en Copa del Mundo”, explica Vázquez.

Un calendario que no se detiene

La preparación de un corredor de alto nivel no se concentra en los meses de nieve en Estados Unidos. La idea es mantener una continuidad de entrenamiento durante todo el año y acercarse a la cantidad de días sobre los esquís que tienen los atletas europeos.

“Buscamos tener más continuidad durante el año completo, para sumar kilómetros”, cuenta Vázquez. Y para conseguirlo, el equipo se mueve entre diferentes centros de entrenamiento.

En junio estuvieron en Stelvio, Italia. Después llegó un Indoor en Alemania y, durante agosto, los glaciares de Suiza. Ahora el entrenamiento continúa en un Indoor de Bélgica, hasta el regreso a Estados Unidos.

El calendario seguirá en Austria durante octubre y en Canadá en noviembre. A partir de diciembre, el equipo vuelve a su cronograma habitual en Estados Unidos, donde transcurren los meses principales de la temporada y la mayoría de las carreras.

No se trata simplemente de acumular días sobre los esquís. Cada lugar tiene un objetivo.

“En los glaciares entrenamos haciendo foco más en Gigante, y algo de Super Gigante. En los Indoor, el foco está totalmente puesto en Slalom”, explica Vázquez.

También hay una razón técnica para buscar esas superficies. La nieve de los Indoor tiene características similares a las que los corredores pueden encontrar en las competencias de más alto nivel.

“La superficie de la nieve está muy próxima en dureza a la calidad de nieve que hay en carreras de Copa del Mundo: nieve muy dura, hielo”, señala.

Para los entrenadores, esa variedad es una parte muy importante de la formación. Pendientes, nieve, temperaturas y condiciones cambian de una pista a otra y obligan al atleta a adaptarse.

“Esto es fundamental para el éxito de un atleta. En todas las competencias encontramos diferentes tipos de nieve, pendientes, etc. Estar acostumbrado a adaptarse a esas circunstancias es indispensable”, dice Vázquez.

Tres países, un mismo equipo

El mapa de los atletas que entrenan con Vázquez y Lambert también es internacional. Lucas Ottoni nació en Estados Unidos, tiene doble nacionalidad y compite representando a Brasil. Durante años realizó la doble temporada entre ambos hemisferios y entrenó con los dos argentinos primero en Argentina, luego en Estados Unidos y actualmente también dentro de la estructura de Sugar Bowl.

Juul Vansteenkiste, en tanto, representa a Bélgica. También entrenó con ellos durante sus temporadas en Argentina. En su caso existe, además, un vínculo particular: Ramiro Lambert fue entrenador en Europa de la entrenadora de Juul, que también fue corredora olímpica.

El resultado es una estructura en la que un mismo atleta puede compartir entrenamientos con sus coaches en distintos puntos del mundo.

“Hay mucho trabajo en la parte de logística. En lo que es la parte deportiva propiamente, el ski se trabaja bastante similar”, explica Vázquez.

La diferencia aparece también en la cultura deportiva. Según la entrenadora, una de las características que buscan transmitir a los atletas estadounidenses es la disciplina que observaron durante sus años de trabajo en Europa.

“Los chicos europeos son muy disciplinados y eso es lo que nosotros venimos a instalar en los chicos de Estados Unidos, que es fundamental para obtener éxito no solo en el deporte, sino en todos los ámbitos de la vida”, sostiene.

El salto al Mundial Junior

Llegar a un World Junior Championship no es el resultado de una buena carrera aislada. Las plazas son limitadas y el camino hasta la largada requiere años de entrenamiento.

“Son atletas que vienen entrenando con nosotros desde Argentina, hoy entrenamos con ellos en Estados Unidos y Europa, y que hayan llegado y estén compitiendo en el Junior World Championship es lo que nos mantiene motivados y enfocados”, dice Lambert.

En Noruega, Lucas Ottoni y Juul Vansteenkiste representaron a Brasil y Bélgica respectivamente. Para sus entrenadores, el hecho de que hayan llegado hasta esa instancia es una consecuencia directa de un proceso que empezó mucho antes.

“Tanto Junior World Championship como Whistler Cup clasifican solo los cuatro mejores atletas de cada país de cada género. Es un camino largo, de mucho esfuerzo y consistencia”, explica Lambert.

El Mundial Junior no fue el único resultado destacado del año. Otro de los atletas del equipo consiguió una actuación perfecta en la Whistler Cup, una de las competencias infantiles de mayor prestigio del calendario: ganó Slalom, Gigante y Super Gigante y terminó como campeón absoluto.

La competencia se desarrolla durante varios días, con jornadas de entrenamiento y otras de carreras. Para cuando llega el momento de competir, el trabajo técnico ya está hecho.

“Cuando llegan a estas competencias, es el resultado de años de mucho entrenamiento y planificación. Están listos. Las semanas previas son trabajo de detalles y cómo enfocarse”, explica Lambert.

Para Vázquez, esos resultados también funcionan como una confirmación del camino recorrido.

“Es una satisfacción enorme. Nos mantiene motivados y enfocados. Y siempre queriendo que más de nuestros atletas tengan la oportunidad de llegar hasta ahí”, cuenta.

Lo que no se ve detrás de una carrera

Hay una manera sencilla de dimensionar cuánto trabajo hay detrás de esos minutos de competencia: mirar un día cualquiera de entrenamiento.

En un glaciar italiano, durante el verano, la jornada puede empezar a las 3:30 de la mañana.

“A las 4 subimos y trazamos. Los atletas llegan 4:30 y entrenamos hasta las 9 o 10 de la mañana”, relata Lambert.

Después hay un descanso y almuerzo. Pero el día todavía está lejos de terminar. Por la tarde, entre las 14 y las 18, llega el entrenamiento físico, el análisis de video y la preparación de los esquís para la jornada siguiente. Después, cena y descanso.

“La recuperación también es muy importante. Esto da una idea del nivel de compromiso que se requiere”, explica.

Ese trabajo tampoco se hace de manera individual entre entrenador y atleta. Vázquez y Lambert dividen las tareas antes, durante y después de cada entrenamiento.

Uno puede estar preparando el trazado mientras el otro organiza las largadas y los cronómetros. Durante la bajada se ubican en diferentes sectores de la pista para observar al corredor desde distintos puntos y después intercambiar información.

El entrenamiento continúa cuando termina la jornada sobre la nieve: análisis de videos, correcciones y estrategias para el día siguiente.

Far West, la otra medida

Entre los viajes internacionales también existe un escenario clave para medir la evolución de los atletas: el circuito Far West, uno de los más competitivos de Estados Unidos.

“Ocupa un lugar muy importante. El Far West es uno de los circuitos más fuertes de Estados Unidos. De la costa oeste es del que más atletas llegan al equipo nacional”, explica Vázquez.

Para los jóvenes que entrenan en Lake Tahoe, esas carreras permiten medirse regularmente con atletas de alto nivel sin necesidad de esperar una competencia internacional.

Los resultados de 2026, tanto en Far West como en los Western Regionals, empiezan a mostrar que varios de los corredores que trabajan durante todo el año con Vázquez y Lambert están creciendo dentro de ese sistema competitivo.

La metodología combina elementos de los dos mundos en los que los entrenadores desarrollaron buena parte de su carrera.

“Seguimos aplicando la estructura, exigencia y disciplina de Europa. El sistema norteamericano es muy interesante. Al ser un país tan grande, ver cómo funcionan las distintas ligas y regiones, manteniendo un tipo de criterio para los puntajes, lo hace muy equitativo”, explica Vázquez.

La cabeza también entrena

A medida que un atleta sube de nivel, la técnica deja de ser la única variable. Las carreras importantes tienen presión, expectativas y días en los que las cosas simplemente no salen.

La respuesta de los entrenadores frente a eso es sencilla, aunque no siempre fácil de aplicar: volver a intentarlo.

“Nunca rendirse. Llegar a esos niveles requiere talento, disciplina, constancia, dedicación. Y más que nada contar con que no siempre las cosas van a salir como uno quiere, pero hay que estar dispuesto a siempre volver a intentar”, dice Vázquez.

La experiencia también les permite reconocer potencial desde edades tempranas. Pero el talento, por sí solo, no alcanza.

“Con tanta experiencia en todos estos años podemos llegar a ver desde una temprana edad el potencial que tiene un atleta. Con un buen trabajo de los entrenadores, esfuerzo, sacrificio y constancia, esos atletas sabemos que pueden llegar a hacer cosas muy importantes”, agrega Lambert.

El próximo objetivo ya está marcado

El calendario vuelve a Estados Unidos en diciembre, pero el proyecto mira un poco más lejos. Los próximos Junior World Championships serán en Estados Unidos, en 2027, y algunos de los atletas que hoy entrenan durante todo el año ya aparecen en el radar de sus entrenadores.

“Estamos enfocados y preparando atletas de Estados Unidos que sabemos que tienen mucho potencial. Estamos trabajando con ellos durante todo el año y ya se están empezando a ver los resultados. Son de los mejores atletas de Estados Unidos en sus categorías”, cuenta Lambert.

El objetivo, ahora, es que algunos de ellos puedan llegar a clasificarse para el próximo Mundial Junior.

Mientras tanto, el trabajo sigue como siempre: kilómetros, nieve dura, glaciares, Indoor, gimnasio, videos, esquís para preparar y nuevas pistas por conocer.

Para Vázquez, parte de la motivación está justamente en ese recorrido.

“Disfrutamos muchísimo lo que hacemos. Los lugares en los que entrenamos tienen cosas únicas, paisajes increíbles, y siempre aprendemos algo. Nos entusiasma mucho llevar a los chicos de Estados Unidos a los lugares donde nosotros anduvimos”.

Porque para ellos entrenar esquí no consiste solamente en aprender a esquiar mejor. También es viajar, conocer otras culturas, compartir con atletas de distintos países y aprender a adaptarse.

Y mientras el calendario cambia de continente en continente, la meta permanece: que los chicos lleguen cada vez un poco más lejos.