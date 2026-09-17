Día de la Primavera en Las Leñas: pases con 50% de descuento para residentes de Mendoza, San Luis y San Juan

De acuerdo con lo informado por las autoridades del complejo invernal, durante la jornada del lunes 21 de septiembre regirá un descuento del 50% en el valor del pase de esquí. Este beneficio será exclusivo para aquellas personas que acrediten domicilio de residencia en las provincias de Mendoza, San Luis y San Juan.

Asimismo, la empresa confirmó que la política de promociones se extenderá a lo largo de la semana.