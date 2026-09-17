El centro de esquí Valle de Las Leñas, ubicado en Malargüe, anunció el lanzamiento de un paquete de promociones y descuentos especiales con motivo de los festejos por el Día de la Primavera. La iniciativa está orientada tanto a los esquiadores de Mendoza como a los visitantes de San Juan y San Luis.
Día de la Primavera en Las Leñas: pases con 50% de descuento para residentes de Mendoza, San Luis y San Juan
Las Leñas, el centro de esquí ubicado en Malargüe, activará una promoción especial para celebrar el 21 de septiembre destinada a visitantes locales y de Cuyo
De acuerdo con lo informado por las autoridades del complejo invernal, durante la jornada del lunes 21 de septiembre regirá un descuento del 50% en el valor del pase de esquí. Este beneficio será exclusivo para aquellas personas que acrediten domicilio de residencia en las provincias de Mendoza, San Luis y San Juan.
Asimismo, la empresa confirmó que la política de promociones se extenderá a lo largo de la semana.
Promo extra para los pases de esquí
Desde el mismo lunes 21 hasta el viernes 25 de septiembre inclusive, todos los turistas que visiten el complejo y adquieran sus pases de manera directa en las boleterías del valle accederán a una bonificación del 30% en la tarifa.
Desde la administración de Las Leñas -que cierra septiembre con nieve récord- precisaron que las promociones serán válidas únicamente para compras presenciales en las boleterías del predio. A su vez, recordaron a los usuarios que estos beneficios no son acumulables con otras promociones, convenios ni descuentos vigentes durante la temporada.