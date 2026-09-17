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Promo especial

Día de la Primavera en Las Leñas: pases con 50% de descuento para residentes de Mendoza, San Luis y San Juan

Las Leñas, el centro de esquí ubicado en Malargüe, activará una promoción especial para celebrar el 21 de septiembre destinada a visitantes locales y de Cuyo

Redacción de UNO
Por Redacción de UNO [email protected]
Las Leñas vive una de sus mejores temporadas por la cantidad de nieve acumulada en todas sus pistas.

Las Leñas vive una de sus mejores temporadas por la cantidad de nieve acumulada en todas sus pistas.

El centro de esquí Valle de Las Leñas, ubicado en Malargüe, anunció el lanzamiento de un paquete de promociones y descuentos especiales con motivo de los festejos por el Día de la Primavera. La iniciativa está orientada tanto a los esquiadores de Mendoza como a los visitantes de San Juan y San Luis.

De acuerdo con lo informado por las autoridades del complejo invernal, durante la jornada del lunes 21 de septiembre regirá un descuento del 50% en el valor del pase de esquí. Este beneficio será exclusivo para aquellas personas que acrediten domicilio de residencia en las provincias de Mendoza, San Luis y San Juan.

Asimismo, la empresa confirmó que la política de promociones se extenderá a lo largo de la semana.

El complejo de esqu&iacute; de Las Le&ntilde;as, ubicado en Malarg&uuml;e.

El complejo de esquí de Las Leñas, ubicado en Malargüe.

Promo extra para los pases de esquí

Desde el mismo lunes 21 hasta el viernes 25 de septiembre inclusive, todos los turistas que visiten el complejo y adquieran sus pases de manera directa en las boleterías del valle accederán a una bonificación del 30% en la tarifa.

Desde la administración de Las Leñas -que cierra septiembre con nieve récord- precisaron que las promociones serán válidas únicamente para compras presenciales en las boleterías del predio. A su vez, recordaron a los usuarios que estos beneficios no son acumulables con otras promociones, convenios ni descuentos vigentes durante la temporada.

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