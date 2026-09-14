Vivir gratis en Bariloche: el hostel que busca voluntarios y ofrece alojamiento, desayuno y días libres

A cambio, los voluntarios reciben una cama en una habitación compartida y desayuno gratuito todos los días. También pueden utilizar la cocina equipada y la lavandería, cuentan con internet de alta velocidad y tienen acceso a bicicletas. La propuesta en Bariloche suma descuentos en bares, tragos, tours y excursiones.

Una oportunidad para vivir en Bariloche sin pagar alojamiento

El esquema contempla además dos días libres por semana, por lo que el resto del tiempo puede utilizarse para recorrer Bariloche y sus alrededores. La convocatoria está pensada para viajeros que quieran combinar una estadía económica con una experiencia de intercambio cultural.

La publicación señala que el hostel cuenta con siete habitaciones, además de cocina, piscina y un sector de parrillas. El objetivo es incorporar personas interesadas en formar parte de la dinámica cotidiana del establecimiento y compartir la experiencia con otros viajeros.

Entre los requisitos aparece el manejo de español o inglés a nivel intermedio. La convocatoria admite tanto viajeros individuales como parejas o dúos de voluntarios. La estadía mínima indicada para los voluntarios es de dos semanas y puede extenderse hasta tres, según las condiciones de la propuesta.

Hay, de todos modos, gastos que quedan fuera del intercambio. Los voluntarios deben hacerse cargo de sus vuelos, seguro de viaje, transporte interno y, cuando corresponda, visa. Por eso, aunque el alojamiento forme parte del acuerdo, el viaje no es completamente gratuito.