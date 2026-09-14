Vivir en Bariloche, rodeado de lagos, montañas y bosques, sin pagar alojamiento puede parecer una oportunidad difícil de encontrar. Sin embargo, un hostel abrió una convocatoria para voluntarios que quieran quedarse allí a cambio de colaborar 25 horas por semana.
Vivir gratis en Bariloche: el hostel que busca voluntarios y ofrece alojamiento, desayuno y días libres
Jóvenes viajeros pueden vivir en Bariloche sin costo de alojamiento si colaboran con tareas en un hostel, recibiendo a cambio cama, desayuno y acceso a servicios.
La propuesta funciona bajo un sistema de intercambio de trabajo y está publicada en la plataforma Worldpackers. El establecimiento busca personas que puedan ayudar con distintas tareas necesarias para el funcionamiento diario del hostel.
Un hostel de Bariloche busca voluntarios: ofrecen alojamiento y desayuno a cambio de 25 horas de trabajo semanal
Las actividades que deben realizar los voluntarios incluyen limpieza de habitaciones y espacios comunes, tareas domésticas, ayuda en la cocina y recepción de huéspedes, además de colaborar con los check-in y check-out. No se trata de un empleo tradicional con salario, el intercambio consiste en brindar algunas horas de ayuda a cambio de beneficios durante la estadía.
A cambio, los voluntarios reciben una cama en una habitación compartida y desayuno gratuito todos los días. También pueden utilizar la cocina equipada y la lavandería, cuentan con internet de alta velocidad y tienen acceso a bicicletas. La propuesta en Bariloche suma descuentos en bares, tragos, tours y excursiones.
Una oportunidad para vivir en Bariloche sin pagar alojamiento
El esquema contempla además dos días libres por semana, por lo que el resto del tiempo puede utilizarse para recorrer Bariloche y sus alrededores. La convocatoria está pensada para viajeros que quieran combinar una estadía económica con una experiencia de intercambio cultural.
La publicación señala que el hostel cuenta con siete habitaciones, además de cocina, piscina y un sector de parrillas. El objetivo es incorporar personas interesadas en formar parte de la dinámica cotidiana del establecimiento y compartir la experiencia con otros viajeros.
Entre los requisitos aparece el manejo de español o inglés a nivel intermedio. La convocatoria admite tanto viajeros individuales como parejas o dúos de voluntarios. La estadía mínima indicada para los voluntarios es de dos semanas y puede extenderse hasta tres, según las condiciones de la propuesta.
Hay, de todos modos, gastos que quedan fuera del intercambio. Los voluntarios deben hacerse cargo de sus vuelos, seguro de viaje, transporte interno y, cuando corresponda, visa. Por eso, aunque el alojamiento forme parte del acuerdo, el viaje no es completamente gratuito.
En pocas palabras
- Convocatoria de voluntarios: Un hostel en Bariloche busca viajeros para colaborar 25 horas semanales a cambio de alojamiento.
- Beneficios ofrecidos: Los voluntarios reciben cama, desayuno, acceso a cocina, lavandería, internet y descuentos.
- Requisitos y gastos: Se requiere nivel intermedio de español o inglés; los voluntarios cubren vuelos, seguro y transporte.