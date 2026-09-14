Mendoza comenzó a trazar el camino hacia su fiesta máxima con una convocatoria que promete calar hondo en la fibra folclórica de la región. La Subsecretaría de Cultura del Gobierno provincial abrió el concurso público de propuestas de guion, escenografía, dirección artística, puesta en escena y desarrollo técnico para la Fiesta Nacional de la Vendimia 2027.
La Fiesta Nacional de la Vendimia 2027 rendirá homenaje a dos figuras de la música cuyana
Abren el concurso de guion y puesta en escena de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2027 que será en honor a Los Trovadores de Cuyo y Pocho Sosa
La novedad de esta edición radica en el eje conceptual fijado por las autoridades que exige rendir un homenaje transversal al centenario de la fundación de Los Trovadores de Cuyo y a la figura entrañable de Carlos Alberto Pocho Sosa.
La cita en el Teatro Griego Frank Romero Day quedó programada para las noches del sábado 6 y domingo 7 de marzo próximos. En ese escenario emblemático la fiesta -declarada Patrimonio Cultural de la Provincia según la Ley 6973- buscará honrar la tradición vitivinícola en un relato cargado de poética cuyana.
La Fiesta de la Vendimia al ritmo del folclore cuyano
Los equipos postulantes de la edición 91 de la Fiesta de la Vendimia tendrán la tarea de hilvanar las piezas fundamentales del cancionero popular con los cuadros de danza, el diseño audiovisual y la dramaturgia haciendo resonar las composiciones que marcaron a distintas generaciones de mendocinos y que trascendieron fronteras locales.
Por un lado, la puesta en escena deberá celebrar los 100 años del nacimiento de Los Trovadores de Cuyo, legendaria agrupación folclórica creada por Hilario Cuadros que llevó la tonada, el gato y la cueca a cada rincón del país y de Latinoamérica.
Por el otro, el libreto rendirá tributo al legado de Pocho Sosa, embajador indiscutido de la música mendocina cuya voz y trayectoria se convirtieron en un símbolo viviente de la cultura popular cuyana.
Un siglo de vida para Los Trovadores de Cuyo
Los Trovadores de Cuyo es un emblemático conjunto folclórico fundado en Mendoza en 1927 por el legendario músico y poeta Hilario Cuadros. Es considerado uno de los máximos pilares de la música cuyana, destacándose por cantarle a las tradiciones locales, la cordillera, el vino y la vida rural a través de géneros como la tonada, el gato, la cueca y el vals.
A lo largo de las décadas no fue un conjunto estático; más de una veintena de cantores y notables guitarristas pasaron por sus filas (como los fundamentales Alfredo Alfonso y José Zabala). Actualmente, la cuarta generación de Los Trova mantiene vivo el legado, integrada por músicos como Cristián Frete y Gabriel Arias Lucero.
Entre sus obras más célebres y reproducidas se encuentran himnos del folclore cuyano como "Virgen de la Carrodilla", "Los 60 granaderos", "Flor de Guaymallén" y "Como se adora el sol".
Pocho Sosa, la voz del folclore cuyano
Pocho Sosa, fallecido el 14 de junio pasado a los 82 años, fue un célebre cantautor y guitarrista de música folclórica, considerado uno de los máximos exponentes y embajadores culturales de la identidad de Mendoza y de la región de Cuyo.
Con más de 6 décadas de trayectoria, su obra quedó íntimamente ligada al acervo tradicional argentino a través de géneros como la tonada, la cueca y el gato.
Tuvo un fuerte vínculo artístico con el poeta Jorge Sosa y el músico Damián Sánchez. Esta relación lo unió al movimiento del Nuevo Cancionero, impulsado originalmente en Mendoza por referentes históricos de la talla de Armando Tejada Gómez, Mercedes Sosa, Tito Francia y Oscar Matus.
Entre su repertorio más celebrado se encuentran interpretaciones de piezas fundamentales de la música cuyana como "Tonada de otoño", "Cueca del vino nuevo" y "Los duendes del vino".
Poco antes de su deceso, la Ciudad de Mendoza lo había declarado "Vecino Destacado" inaugurando un espacio con su nombre en la plazoleta Vélez Sarsfield ubicado en el barrio que lo vio crecer al artista. Y el fin de semana pasado la Orquesta Filarmónica de Mendoza junto a más de 50 voces locales ofrecieron un concierto de homenaje post mortem en el Teatro Independencia.
Reglas y condiciones para la Fiesta Nacional de la Vendimia 2027
Para formar parte de este certamen los realizadores, directores y dramaturgos deberán someterse a un cronograma con etapas de cumplimiento según las bases y el reglamento de la Vendimia.
La primera instancia corresponde a las asesorías técnicas y administrativas de carácter obligatorio y excluyente. Las solicitudes de inscripción para estos encuentros de orientación individuales se recibirán hasta este martes 15 de septiembre mediante nota presencial en la Dirección de Vendimia ubicada en Gutiérrez 204 de la Ciudad de Mendoza, o a través del correo electrónico oficial del área ([email protected]).
La presentación definitiva de las propuestas se llevará a cabo el miércoles 30 de septiembre, entre las 9 y las 13, en la Secretaría Privada de la Subsecretaría de Cultura de Mendoza. Los concursantes deberán entregar su proyecto en un sobre único que contenga el material, tanto en soporte papel como en formato digital.
Las bases completas y sus anexos se encuentran disponibles para la consulta de todos los hacedores culturales en el sitio web del Gobierno provincial.
Con las reglas fijadas y los pliegos en circulación, la comunidad artística mendocina inicia el proceso creativo para darle forma a una nueva edición de la Fiesta Nacional de la Vendimia que promete revitalizar la memoria colectiva del folclore cuyano que, así como el vino, nos representa en el mundo.
Y como el vino nuevo se renueva y evoluciona a partir de las raíces que plantaron figuras como Los Trovadores de Cuyo y Pocho Sosa.
En pocas palabras
- Fiesta Nacional de la Vendimia 2027: concurso de guion y puesta en escena abierto, con homenaje a Los Trovadores de Cuyo y Pocho Sosa.
- Homenaje a la música cuyana: se celebrarán los 100 años de Los Trovadores de Cuyo y el legado del fallecido Pocho Sosa.
- Proceso de selección: las propuestas se presentarán hasta el 30 de septiembre, con bases disponibles en el sitio web del Gobierno provincial.