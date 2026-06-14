El Gobierno decretó 2 días de duelo por el fallecimiento de Carlos Alberto Pocho Sosa, una de las figuras más reconocidas de la música cuyana y del cancionero popular argentino. La medida quedó establecida a través del decreto Nº 1.190 firmado este domingo por el gobernador Alfredo Cornejo.
El Gobierno decretó dos días de duelo por la muerte de Pocho Sosa
La medida fue oficializada este domingo mediante un decreto del Poder Ejecutivo en homenaje al reconocido cantante cuyano
Según se informó oficialmente, la decisión busca rendir homenaje a la trayectoria artística de Sosa y reconocer su aporte a la difusión del patrimonio musical mendocino, una tarea que desarrolló durante más de 6 décadas sobre los escenarios.
A lo largo de su carrera, Pocho Sosa se consolidó como uno de los principales exponentes de la identidad cultural de Mendoza y trascendió las fronteras de la provincia con un repertorio ligado a la música cuyana. Su labor le valió numerosos reconocimientos por su contribución al desarrollo y la difusión de la cultura popular, tanto en el país como en el exterior.
Como parte de la disposición oficial, durante los 2 días de duelo las banderas Nacional y Provincial permanecerán izadas a media asta en todos los edificios públicos dependientes del Gobierno.
Además, el Ejecutivo invitó a los poderes Legislativo y Judicial, a las municipalidades, a organismos nacionales con sede en Mendoza y a otras instituciones públicas a adherir a la medida en señal de respeto por el fallecimiento del artista.
El decreto también establece que la Dirección de Ceremonial y Protocolo hará llegar una copia de la norma y una nota de condolencias a la familia de Pocho Sosa, expresando el pesar del Gobierno y del pueblo mendocino por la pérdida de uno de los referentes más emblemáticos de la música regional.
Se suspendió el homenaje al Indio Solari
El intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, adhirió al decreto provincial que establece 2 días de duelo con motivo del fallecimiento del reconocido artista mendocino Pocho Sosa, una figura emblemática de la cultura popular de nuestra provincia y un referente invaluable de nuestra identidad.
En este contexto, la Ciudad informa que fue suspendido el homenaje al Indio Solari que estaba previsto para este domingo 14 de junio, en la Plaza Independencia.
"La Ciudad de Mendoza acompaña a sus familiares, seres queridos y a toda la comunidad artística en este momento de profundo dolor", dice el comunicado citadino.