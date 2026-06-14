El Gobierno decretó dos días de duelo por la muerte de Pocho Sosa

pocho sosa Pocho Sosa, el gran cantor cuyano. Foto: redes sociales

Como parte de la disposición oficial, durante los 2 días de duelo las banderas Nacional y Provincial permanecerán izadas a media asta en todos los edificios públicos dependientes del Gobierno.

Además, el Ejecutivo invitó a los poderes Legislativo y Judicial, a las municipalidades, a organismos nacionales con sede en Mendoza y a otras instituciones públicas a adherir a la medida en señal de respeto por el fallecimiento del artista.

El decreto también establece que la Dirección de Ceremonial y Protocolo hará llegar una copia de la norma y una nota de condolencias a la familia de Pocho Sosa, expresando el pesar del Gobierno y del pueblo mendocino por la pérdida de uno de los referentes más emblemáticos de la música regional.

Se suspendió el homenaje al Indio Solari

El intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, adhirió al decreto provincial que establece 2 días de duelo con motivo del fallecimiento del reconocido artista mendocino Pocho Sosa, una figura emblemática de la cultura popular de nuestra provincia y un referente invaluable de nuestra identidad.

En este contexto, la Ciudad informa que fue suspendido el homenaje al Indio Solari que estaba previsto para este domingo 14 de junio, en la Plaza Independencia.

"La Ciudad de Mendoza acompaña a sus familiares, seres queridos y a toda la comunidad artística en este momento de profundo dolor", dice el comunicado citadino.