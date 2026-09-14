Cuáles son las 27 escuelas públicas en las que la DGE implementó doble jornada

Son más de 7.000 los alumnos de primaria que tienen doble jornada en escuelas de la DGE. Foto: DGE

Jornada completa en la escuela pública: el programa de la DGE

“Hacia la Universalización de la Jornada Completa o Extendida" es el programa por el que la DGE dispuso -desde septiembre de 2022- la implementación formal del régimen de jornada completa en establecimientos de nivel primario de gestión estatal.

El esquema establece una carga horaria obligatoria de 7 horas diarias de clase para los estudiantes.

Actualmente alcanza de manera directa a 7.105 alumnos de escuelas primarias públicas.

La nómina aprobada por la DGE abarca un total de 27 escuelas:

Escuela N.º 1009 Cornelio Saavedra

Escuela N.º 1079 Argentino Sirio Uruguayo

Escuela N.º 1080 Jorge Luis Borges

Escuela N.º 1090 Dr. Medardo Ortiz

Escuela N.º 1098 Carmen Ponce de Videla

Escuela N.º 1101 Cmte. José Antonio Salas

Escuela N.º 1102 Entre Ríos

Escuela N.º 1111 Lino Hudson

Escuela N.º 1114 Francisco E. Calle

Escuela N.º 1138 Maximiliano Leiva

Escuela N.º 1185 Profesor Manuel José Zapata

Escuela N.º 1210 Coronel José Félix Bogado

Escuela N.º 1222 Adela Nieto Ojeda de Poblet

Escuela N.º 1238 María E. Arduino de Devoto

Escuela N.º 1267 Florentino Ameghino

Escuela N.º 1293 Gabriela Mistral

Escuela N.º 1294 Julián Correas

Escuela N.º 1317 República de Venezuela

Escuela N.º 1350 Maestro Dagoberto O. Vega

Escuela N.º 1408 República del Perú

Escuela N.º 1480 Segundo Correas

Escuela N.º 1498 Prof. Manuel Dominguez

Escuela N.º 1504 Pedro Christophersen

Escuela N.º 1568 Patricios

Escuela N.º 1650 Ley 1420

Escuela N.º 1665 Padre Juan Pastor

Escuela N.º 1734 Ángel Rizzo

Convenio por la jornada completa entre la DGE y Nación

Según un documento que la DGE publicó en el Boletín Oficial de este lunes, sumar horas en el aula tiene por objeto fortalecer la comprensión lectora, la producción escrita y la alfabetización matemática y científica.

Para sostener las 7 horas diarias frente a los alumnos, la medida contempla la cobertura salarial ampliada de 203 cargos docentes de grado y 27 cargos directivos al frente de las instituciones elegidas.

Para sustentar económicamente la ampliación horaria, Mendoza contó con un aporte nacional del 80% de la diferencia salarial del personal docente y directivo.

De acuerdo con las estimaciones técnicas adjuntas al convenio oficial, el costo mensual presupuestado para cubrir esta extensión de jornada supera los $156 millones en cargos docentes y $32 millones en cargos directivos.

Una de las condiciones establecidas por la Secretaría de Educación de la Nación para girar los fondos, es que la DGE participe con esas escuelas en las pruebas Aprender.

Más de 12.000 alumnos ya tienen Jornada Extendida

A través del convenio con Nación, más de un centenar de escuelas públicas de la DGE cuentan con extensión de su carga horaria. En esos casos, el mínimo es de 25 horas semanales y el objetivo es brindar apoyo focalizado y dinámico mediante esquemas de agrupamiento flexible.

Actualmente, la medida alcanza a 12.460 estudiantes en escuelas de gestión estatal.

Esta modalidad se aplica en establecimientos como la Escuela N.º 1006 Juan José Paso, la Escuela N.º 1008 General José de San Martín o la Escuela N.º 1747 Maestro Oscar Cattáneo.

Para sostener la carga horaria adicional en los cursos y secciones alcanzadas, la DGE asignó 445 cargos docentes, lo que requiere $253 millones mensuales.

El esquema económico para sostener la Jornada Extendida sigue la misma regla de cofinanciamiento entre la jurisdicción nacional y la DGE.