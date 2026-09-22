CCU lleva a Juntos por el Agua a un nuevo hito

“Juntos por el Agua refleja un compromiso que sostenemos y profundizamos año a año: generar mejores condiciones de acceso al agua segura y acompañar a las comunidades educativas. Después de tres años, el crecimiento de la iniciativa y su alcance nos confirman la importancia de darle continuidad y seguir ampliando su impacto, combinando soluciones concretas con educación para promover hábitos saludables y un uso responsable del agua.” Juan Pablo Barrale, Gerente de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad de CCU y Aguas de Origen.

El programa se expande en Mendoza y Buenos Aires, abordando el desafío del acceso a agua segura en comunidades educativas.

"Garantizar el acceso al agua segura en las escuelas del departamento es cuidar la salud y el futuro de los chicos y chicas de Las Heras. A través de este programa, Juntos por el Agua, hemos llegado a escuelas como Julio Le Parc, Francisco Moyano y Jorge Newbery, no solo instalando tecnología de ultrafiltración, sino también con talleres lúdicos sobre higiene, cuidado y uso eficiente de este recurso tan importante. Ver cómo empresas privadas se interesan solidariamente en el bienestar de nuestros vecinos reafirma que el agua es un derecho fundamental para todos", declaró Francisco Lo Presti, Intendente de la ciudad de Las Heras.

El trabajo en infraestructura se complementa con una propuesta educativa. En total a nivel nacional, 887 niños y niñas participaron de talleres sobre el cuidado del agua y la importancia de una buena hidratación, donde abordaron el ciclo del agua, su uso eficiente, la relación entre agua y salud y la incorporación de hábitos saludables. Además, las escuelas recibieron materiales para continuar trabajando estos contenidos junto a docentes y alumnos.

El programa se expande en Mendoza y Buenos Aires, abordando el desafío del acceso a agua segura en comunidades educativas.

“Cada territorio presenta desafíos distintos y necesita respuestas adaptadas a su realidad. En Mendoza, seguir ampliando Juntos por el Agua nos permite acompañar a más comunidades educativas con soluciones concretas de acceso al agua segura y, al mismo tiempo, trabajar con los chicos y docentes para que el cuidado del agua se sostenga en el tiempo”, señaló Manuel Saurí, CEO de Agua Segura.

El acceso al agua segura continúa siendo un desafío en Argentina. Según datos del Censo 2022 del INDEC, 1 de cada 7 viviendas no utiliza agua de red pública para beber y cocinar, mientras que el 37,4% no cuenta con desagüe del inodoro a una red pública cloacal. Contar con agua segura y mantener una buena hidratación son aspectos fundamentales para la salud y el desarrollo, particularmente durante la infancia. En este contexto, la articulación entre empresas, organismos públicos y organizaciones especializadas resulta clave para impulsar soluciones sostenibles en las comunidades.