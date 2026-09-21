Quién era la mujer que se metió al agua por sus propios medios y tuvo una hipotermia fatal

Las autoridades locales iniciaron de inmediato una investigación judicial para esclarecer las circunstancias de la tragedia en San Martín de los Andes.

Por el momento, el caso se encuentra caratulado como "muerte dudosa" por la fiscalía interviniente, mientras se esperan los resultados de las pericias forenses de la mujer.

Mujer murió en una tragedia en San Martín de los Andes

Con el transcurrir de las horas y tras la confirmación realizada por su propio hijo ante los peritos, se conoció la identidad de la víctima: se trataba de Ani De La Cruz Riffo, una mujer de 76 años.

Según confirmaron fuentes policiales, De La Cruz Riffo era una antigua vecina muy conocida y estimada en San Martín de los Andes. Su trágico final generó una profunda consternación en la comunidad del sur neuquino.

Muerte de la mujer: así fue la tragedia en San Martín de los Andes

La tragedia sucedió durante las primeras horas del sábado en un sector emblemático y concurrido de la costanera, en las inmediaciones del monumento a Los Ciervos. De acuerdo con las primeras hipótesis, la mujer ingresó al agua por sus propios medios.

En esta época del año, las aguas del lago Lácar registran temperaturas extremas que oscilan entre los 5°C y los 8°C. Testigos presenciales relataron que la mujer mojó brevemente sus pies cuando, de manera repentina, comenzó a realizar movimientos erráticos en señal de auxilio.

Ante la alerta inmediata emitida al 911, asistió personal del Comando Radioeléctrico, de la Comisaría 23 y de la División Criminalística. Los efectivos lograron extraerla de la orilla aun con signos vitales; sin embargo, el shock térmico derivó en una descompensación fatal.