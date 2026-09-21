Una mañana de desesperación y conmoción se vivió en la costanera de San Martín de los Andes. Es que una tragedia interrumpió la tranquilidad de los vecinos y turistas cuando una mujer mayor ingresó a las frías aguas del lago Lácar y terminó muriendo de hipotermia.
Quién era la mujer que se metió al agua por sus propios medios y tuvo una hipotermia fatal
Escenas dramáticas se vivieron en el lugar de la tragedia, luego de que la mujer se descompensara y falleciera en el lugar
A pesar de la rápida intervención de testigos que se encontraban en la zona y de la veloz llegada de las fuerzas de seguridad y los servicios de emergencia, los esfuerzos por asistir a la mujer resultaron infructuosos.
Aunque logró ser rescatada con vida, el violento impacto térmico provocó que sufriera un paro cardiorrespiratorio mientras el personal de salud realizaba maniobras de reanimación.
Las autoridades locales iniciaron de inmediato una investigación judicial para esclarecer las circunstancias de la tragedia en San Martín de los Andes.
Por el momento, el caso se encuentra caratulado como "muerte dudosa" por la fiscalía interviniente, mientras se esperan los resultados de las pericias forenses de la mujer.
Mujer murió en una tragedia en San Martín de los Andes
Con el transcurrir de las horas y tras la confirmación realizada por su propio hijo ante los peritos, se conoció la identidad de la víctima: se trataba de Ani De La Cruz Riffo, una mujer de 76 años.
Según confirmaron fuentes policiales, De La Cruz Riffo era una antigua vecina muy conocida y estimada en San Martín de los Andes. Su trágico final generó una profunda consternación en la comunidad del sur neuquino.
Muerte de la mujer: así fue la tragedia en San Martín de los Andes
La tragedia sucedió durante las primeras horas del sábado en un sector emblemático y concurrido de la costanera, en las inmediaciones del monumento a Los Ciervos. De acuerdo con las primeras hipótesis, la mujer ingresó al agua por sus propios medios.
En esta época del año, las aguas del lago Lácar registran temperaturas extremas que oscilan entre los 5°C y los 8°C. Testigos presenciales relataron que la mujer mojó brevemente sus pies cuando, de manera repentina, comenzó a realizar movimientos erráticos en señal de auxilio.
Ante la alerta inmediata emitida al 911, asistió personal del Comando Radioeléctrico, de la Comisaría 23 y de la División Criminalística. Los efectivos lograron extraerla de la orilla aun con signos vitales; sin embargo, el shock térmico derivó en una descompensación fatal.
En pocas palabras
- Tragedia en San Martín de los Andes: Una mujer de 76 años, Ani De La Cruz Riffo, falleció por hipotermia tras ingresar al lago Lácar.
- Rescate y Descompensación: A pesar de ser extraída con vida, sufrió un paro cardiorrespiratorio debido al shock térmico por las bajas temperaturas del agua (entre 5°C y 8°C).
- Investigación en Curso: Las autoridades judiciales iniciaron una investigación caratulada como "muerte dudosa" para esclarecer las circunstancias del hecho.