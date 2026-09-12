Gracias a los drones, la Policía Rural recuperó 21 cabras robadas en un puesto de Las Heras

El robo de los animales en un puesto de Las Heras

La tecnología aérea resultó clave para el resultado del procedimiento: desde la altura, el personal detectó a los caprinos agrupados dentro de un corral en las inmediaciones del puesto El Jahuel, a unos 30 kilómetros de distancia del lugar del hecho.

Con los datos georreferenciados aportados, la Oficina Fiscal autorizó el allanamiento del predio. Allí, el personal policial constató la presencia de los animales y, tras verificar su origen con el dueño, separó y recuperó las 21 cabras robadas.

Durante la medida judicial, los efectivos hallaron en un recipiente metálico un piche, especie cuya caza y posesión están protegidas por la Ley N° 22.421 de Conservación de la Fauna, por lo que fue incautado. Además, se procedió al secuestro de una motocicleta Corven Triax de 150 cc que presentaba la numeración del motor limada.

Uno de los caballos secuestrados en el puesto donde se recuperaron las 21 cabras robadas. Foto: gentileza Ministerio de Seguridad

En el mismo sitio, las autoridades detectaron otros 63 caprinos con diferentes marcas de propiedad y 3 caballos. Esos animales quedaron intervenidos bajo el marco de la Ley Provincial N° 6.773 hasta que sus poseedores acrediten la documentación y regularicen su situación legal.

Como resultado final de las actuaciones, un hombre fue aprehendido y quedó a disposición de la Oficina Fiscal N° 2 de Las Heras, mientras la Justicia continúa con la instrucción de la causa.