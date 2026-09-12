Un operativo desplegado por personal de la Policía Rural permitió la recuperación de 21 cabras que habían sido sustraídas de un puesto de Las Heras. El procedimiento combinó un patrullaje por terreno inculto con el rastreo aéreo mediante drones de la Unidad de Vehículos Aéreos No Tripulados (VANT).
Gracias a los drones, la Policía Rural recuperó 21 cabras robadas en un puesto de Las Heras
El operativo de búsqueda se desplegó por un campo inculto tras una denuncia iniciada en la zona de la Ruta 52. Los drones visualizaron a los animales
La causa judicial comenzó a partir de un llamado que alertó sobre el robo de animales en el puesto La Peña, situado sobre la Ruta Provincial 52. Tras la notificación, los efectivos se desplazaron al lugar e iniciaron el seguimiento de las huellas para reconstruir la ruta de escape.
El rastreo terrestre avanzó inicialmente durante 15 kilómetros hacia el este. Debido a las complicaciones del terreno, se sumó la Unidad VANT, cuyos drones sobrevolaron de manera estratégica la zona para ampliar el rango de visibilidad y optimizar los tiempos de búsqueda.
El robo de los animales en un puesto de Las Heras
La tecnología aérea resultó clave para el resultado del procedimiento: desde la altura, el personal detectó a los caprinos agrupados dentro de un corral en las inmediaciones del puesto El Jahuel, a unos 30 kilómetros de distancia del lugar del hecho.
Con los datos georreferenciados aportados, la Oficina Fiscal autorizó el allanamiento del predio. Allí, el personal policial constató la presencia de los animales y, tras verificar su origen con el dueño, separó y recuperó las 21 cabras robadas.
Durante la medida judicial, los efectivos hallaron en un recipiente metálico un piche, especie cuya caza y posesión están protegidas por la Ley N° 22.421 de Conservación de la Fauna, por lo que fue incautado. Además, se procedió al secuestro de una motocicleta Corven Triax de 150 cc que presentaba la numeración del motor limada.
En el mismo sitio, las autoridades detectaron otros 63 caprinos con diferentes marcas de propiedad y 3 caballos. Esos animales quedaron intervenidos bajo el marco de la Ley Provincial N° 6.773 hasta que sus poseedores acrediten la documentación y regularicen su situación legal.
Como resultado final de las actuaciones, un hombre fue aprehendido y quedó a disposición de la Oficina Fiscal N° 2 de Las Heras, mientras la Justicia continúa con la instrucción de la causa.
En pocas palabras
- Policía Rural: recuperó 21 cabras robadas en un puesto de Las Heras mediante el uso de drones.
- Operativo de rastreo: combinó patrullaje terrestre y aéreo para localizar los animales sustraídos en el puesto La Peña.
- Hallazgos adicionales: se incautó un piche y se secuestró una motocicleta con numeración limada.