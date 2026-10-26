La mendocina Elina Costantini habló de su "conexión" con el diablo y los extraterrestres

La historia llenó de asombro y curiosidad a los invitados que querían preguntar más sobre las vivencias con extraterrestres, santos y personas muertas que -según la insólita versión de la mendocina- se comunican con Elina Costantini desde el más allá.

Dice que desde niña tiene "apariciones de santos y extraterrestres"

Explicó que "esto es algo que viene desde mis ancestros; mi abuela me decía que tenía que tratar de derribar esta historia que tenemos de haber sido 'las mujeres dejadas', formar una familia y no divorciarte y cosas así".

Todas esas vivencias Elina Costantini contó que las fue escribiendo. No sólo las apariciones que ella experimentaba, sino también lo que le iba narrando la mamá de su mamá: "Mi abuela, mi bisabuela, mi tatarabuela, también lo vivieron".

Consultada sobre si podía conectarse con personas fallecidas, la directora del Departamento de Arte Textil del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba) respondió que sí, aunque señaló que su vínculo más fuerte es con las figuras religiosas.

Elina Costantini habla con extraterrestres de 1280 años

Según afirmó, las apariciones no surgen en sueños, sino que "bajan en cualquier momento, antes cuando estaba estudiando o jugando, y ahora igual, es algo que se me da natural", manifestó quien ya en 2022 había revelado que se comunica con seres de otro planeta de manera telepática.

Karina Mazzocco, Coco Silly, Sol Pérez y Mernuel fueron los invitados al ciclo de Andy Kusnetzoff el sábado y se quedaron sorprendidos ante la revelación de Elina Costantini.

La mujer de 36 años y madre de la pequeña Kahlo -que además negó estar embarazada de su segundo hijo junto a Eduardo Costantini pese a que lo había anunciado en sus redes- resumió: "Me conecto con gente que ya no está, pero mucho con la Virgen, con Jesús y el Diablo también, me dan mensajes. También con extraterrestres. Todos dicen qué sorprendente, pero es muy natural. No estamos solos en el mundo, hay muchos planetas".

Y aseguró que uno de los extraterrestres "en 2018 me pedía ayudar a las mujeres" y que su perro "ve" esas presencias, se da cuenta porque "ladra". Y especificó que el extraterrestre que se le apareció a ella "no tenía muchos años, tenía 1280 años, me dijo que era una joven que venía de un planeta que se llama Upmeal".