Los científicos responden: ¿encontramos ya vida extraterrestre?

Casi dos tercios de los expertos rechazaron la idea del descubrimiento en aquel planeta lejano, mientras un 28 % permaneció neutral. El segundo caso ocurrió en septiembre, cuando la NASA presentó la roca Cheyava Falls. Las posturas mostraron mayor apertura frente a la muestra recolectada en Marte. Un 15,1 % respaldó el hallazgo, el desacuerdo cayó al 44,6 % con una neutralidad del 40,3 %.

Diferencias claves entre las pruebas evaluadas

La reducción del rechazo fuerte fue notable entre ambos eventos astronómicos. Para el exoplaneta K2-18b, el desacuerdo severo alcanzó un 35,1 %, cifra que descendió a un 11,1 % para la roca de Marte. La comunidad de astrobiólogos no saltó hacia una afirmación rotunda. El grupo simplemente se mostró más abierto a la posibilidad de organismos extraterrestres al analizar muestras tangibles.

Los motivos radican en la naturaleza misma de las pruebas recolectadas. Las afirmaciones sobre K2-18b dependían de firmas atmosféricas detectadas a distancias interestelares. El trozo de roca marciana permitió un estudio físico directo con un nivel de detalle muy superior. Resulta habitual que procesos no biológicos generen características con apariencia orgánica.

El proyecto C-Scope de la Universidad de Durham realiza dichas encuestas para evaluar las posturas de los especialistas. La iniciativa busca comprender cómo las comunidades académicas responden frente a la incertidumbre. El conocimiento avanza gradualmente mediante revisiones constantes frente a los nuevos datos disponibles. Conocer las verdaderas opiniones de los científicos resulta fundamental para comprender el estado real de cualquier descubrimiento.