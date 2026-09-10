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Cómo reciclar frascos de perfumes para crear aromatizantes caseros

Antes de tirar un frasco de perfume a la basura, aprendé este truco de reciclaje y convertirlo en un aromatizador

Walter Vasquez
Por Walter Vasquez [email protected]
El frasco de perfume que habitualmente tirás a la basura podrá servirte en esta idea DIY.

El frasco de perfume que habitualmente tirás a la basura podrá servirte en esta idea DIY.

Los frascos de perfumes suelen tener diseños atractivos y estar fabricados con materiales resistentes, por lo que tirarlos a la basura cuando la fragancia se termina no siempre es la mejor opción. El reciclaje permite darles una segunda oportunidad y convertirlos en objetos útiles para el hogar, como un aromatizante casero con varitas.

Además de reducir la cantidad de residuos, reciclar estos recipientes ayuda a aprovechar objetos que todavía pueden cumplir una función decorativa. Con unos pocos elementos y un procedimiento sencillo, es posible transformar un antiguo frasco de perfume en un pequeño difusor para perfumar distintos ambientes de la casa.

Reciclaje: cómo hacer un aromatizante casero con un frasco de perfume

Para realizar esta idea DIY necesitás un frasco de perfume vacío, unas pinzas, vinagre de limpieza, agua y varias varitas para difusor.

Antes de comenzar, el recipiente esté vacío. Retirá cuidadosamente el embellecedor ubicado en la parte superior y, posteriormente, utilizá las pinzas para extraer el pequeño tapón o dosificador que se encuentra en la boca del frasco. Este paso permitirá dejar libre la abertura para colocar las varitas.

Creá un aromatizante casero con un frasco de perfume reciclado.

Creá un aromatizante casero con un frasco de perfume reciclado.

Si el envase tiene letras, dibujos o serigrafía y querés conseguir una apariencia más uniforme, podés utilizar vinagre de limpieza para facilitar su eliminación. Después, lavá muy bien el frasco y eliminá cualquier resto de perfume o vinagre.

Cuando el frasco esté listo, tendrás que agregar agua sin llenarlo completamente para evitar derrames. Después, deberás introducir varias varitas aromáticas y distribuirlas dentro del recipiente. Estas absorberán el líquido y ayudarán a dispersar gradualmente la fragancia en el ambiente.

Para mejorar el resultado, podés colocar el frasco sobre una bandeja o superficie estable, lejos de bordes, fuentes de calor y lugares donde pueda recibir golpes. También es recomendable darle vuelta a las varitas ocasionalmente para favorecer la difusión del aroma.

Paso a paso: así podrás crear un aromatizante con un frasco de perfume. Foto: IA

Paso a paso: así podrás crear un aromatizante con un frasco de perfume. Foto: IA

De esta forma, un simple frasco de perfume puede convertirse en un aromatizante casero decorativo y funcional. Esta alternativa de reciclaje no solo evita desechar un recipiente reutilizable, sino que también permite crear un elemento personalizado para perfumar la cocina, el baño, el dormitorio o cualquier otro espacio de casa.

En pocas palabras

  • Reciclaje creativo: Transforma frascos de perfume vacíos en aromatizantes caseros para el hogar.
  • Proceso sencillo: Utiliza vinagre de limpieza, agua y varitas difusoras para crear un ambientador personalizado.
  • Sustentabilidad: Evita desechar recipientes decorativos y dale una segunda vida útil a tus envases.
Resumen generado por Thinkindot AI

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