Cómo reciclar frascos de perfumes para crear aromatizantes caseros

Antes de comenzar, el recipiente esté vacío. Retirá cuidadosamente el embellecedor ubicado en la parte superior y, posteriormente, utilizá las pinzas para extraer el pequeño tapón o dosificador que se encuentra en la boca del frasco. Este paso permitirá dejar libre la abertura para colocar las varitas.

Creá un aromatizante casero con un frasco de perfume reciclado.

Si el envase tiene letras, dibujos o serigrafía y querés conseguir una apariencia más uniforme, podés utilizar vinagre de limpieza para facilitar su eliminación. Después, lavá muy bien el frasco y eliminá cualquier resto de perfume o vinagre.

Cuando el frasco esté listo, tendrás que agregar agua sin llenarlo completamente para evitar derrames. Después, deberás introducir varias varitas aromáticas y distribuirlas dentro del recipiente. Estas absorberán el líquido y ayudarán a dispersar gradualmente la fragancia en el ambiente.

Para mejorar el resultado, podés colocar el frasco sobre una bandeja o superficie estable, lejos de bordes, fuentes de calor y lugares donde pueda recibir golpes. También es recomendable darle vuelta a las varitas ocasionalmente para favorecer la difusión del aroma.

Paso a paso: así podrás crear un aromatizante con un frasco de perfume. Foto: IA

De esta forma, un simple frasco de perfume puede convertirse en un aromatizante casero decorativo y funcional. Esta alternativa de reciclaje no solo evita desechar un recipiente reutilizable, sino que también permite crear un elemento personalizado para perfumar la cocina, el baño, el dormitorio o cualquier otro espacio de casa.