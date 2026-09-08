Cómo reciclar un bidón de agua para crear una elegante maceta para tus plantas

Una vez separadas las dos partes, revisar los bordes y lijarlos para eliminar las zonas filosas. También puedes nivelar las superficies para conseguir un acabado más prolijo.

Después, agarrar la parte superior del bidón y lijar ligeramente la zona cercana al pico. Esto permitirá generar una superficie con mayor adherencia. A continuación, realizar pequeños agujeros en la tapa, que serán fundamentales para permitir el drenaje del exceso de agua.

Aprendé a reciclar bidones viejos.

Colocar la parte superior invertida dentro de la base inferior del bidón y fíjala con pegamento multiusos. De esta manera, el sector del pico funcionará como salida para el agua y ayudará a evitar que el sustrato permanezca demasiado húmedo.

Cuando el pegamento esté completamente seco, llega el momento más creativo del reciclaje. Podés pintar toda la estructura con pintura en aerosol de acabado mate, utilizando negro, blanco, terracota o cualquier otro tono que combine con la decoración del ambiente.

Para darle un aspecto más personalizado, recortar tiras de tela y pegarlas con silicona sobre los relieves del recipiente. También podés utilizar cuerda, yute o pequeños detalles decorativos para conseguir una apariencia rústica.

Antes de colocar la tierra, agregar una capa de sustrato adecuado y verificar que los orificios de drenaje estén libres. Así evitarás la acumulación de agua y favorecerás el desarrollo saludable de las raíces.

Así quedará tu maceta con bidón reciclado. Foto: IA

Con este sencillo truco, un bidón de agua que iba a terminar como residuo puede convertirse en una maceta reciclada, económica y decorativa, ideal para darle una nueva vida al plástico.