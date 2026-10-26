Una mujer de 45 años sufrió un accidente mientras descendía del cerro Comisión, en Cacheuta, Luján, y fue asistida por Bomberos Voluntarios que estaban en el lugar y luego por personal de la Patrulla de Rescate que montó un operativo para bajar a la víctima del lugar.
La Patrulla de Rescate asistió a una mujer de 45 años que se accidentó en el cerro Comisión
La mujer sufrió una caída mientras descendía del cerro en Cacheuta. Personal de la Patrulla de Rescate la asistieron y la trasladaron hasta una ambulancia
El hecho ocurrió alrededor de las 17 del domingo, justo cuando Bomberos Voluntarios de Luján realizaban prácticas por la ruta 82. En ese momento, una mujer les advirtió que había sufrido una caída al llegar al filo de la última lomada del cerro Comisión.
Ante la situación, personal de la Patrulla de Rescate se desplazó hasta el lugar y constató que los Bomberos descendían con la mujer para que recibiera atención médica.
Qué lesiones sufrió la mujer accidentada
Una ambulancia esperaba a la víctima en la ruta 82 para asistirla. Desde allí, la mujer continuó por sus propios medios junto a su esposo hasta el Hospital Perrupato, en San Martín.
La profesional que la atendió diagnosticó una posible fractura de tibia y peroné de la pierna izquierda.
En pocas palabras
- Rescate en Cacheuta: una mujer de 45 años fue asistida tras caer en el cerro Comisión.
- Lesiones diagnosticadas: sufrió una posible fractura de tibia y peroné en su pierna izquierda.
- Traslado médico: fue llevada por personal de la Patrulla de Rescate hasta una ambulancia y luego al Hospital Perrupato.