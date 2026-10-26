La Patrulla de Rescate asistió a una mujer de 45 años que se accidentó en el cerro Comisión

Los Bomberos Voluntarios de Luján asistieron a la mujer hasta que llegó personal de la Patrulla de Rescate. Imagen ilustrativa. Foto: Ministerio de Seguridad

Qué lesiones sufrió la mujer accidentada

Una ambulancia esperaba a la víctima en la ruta 82 para asistirla. Desde allí, la mujer continuó por sus propios medios junto a su esposo hasta el Hospital Perrupato, en San Martín.

La profesional que la atendió diagnosticó una posible fractura de tibia y peroné de la pierna izquierda.