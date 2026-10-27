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El Paso Cristo Redentor reabre a las 12 hacia Chile y el miércoles habilitará el ingreso a Argentina

El cruce será para todo tipo de vehículos. La barrera de Uspallata cerrará a las 22 y el tránsito en ambos sentidos comenzará el miércoles a las 16

Redacción de UNO
Por Redacción de UNO [email protected]
El paso a Chile reabre este martes. Imagen ilustrativa.

El paso a Chile reabre este martes. Imagen ilustrativa.

El Paso Cristo Redentor reabre este martes 27 de octubre a las 12, exclusivamente para viajar desde Argentina hacia Chile y para todo tipo de vehículos. La habilitación será por etapas: el tránsito desde Chile hacia Argentina comenzará el miércoles 28 a las 4 y la circulación en ambos sentidos quedará habilitada ese mismo día a las 16.

Así lo informó el Centro de Frontera Sistema Cristo Redentor mediante un comunicado oficial. La decisión fue acordada por las coordinaciones de Argentina y Chile, a partir de los informes técnicos de las vialidades de ambos países.

Camiones esperando para pasar a Chile. Imagen ilustrativa.

Camiones esperando para pasar a Chile. Imagen ilustrativa.

Paso Cristo Redentor hacia Chile y cierre de barrera en Uspallata

Para este martes, el horario de circulación internacional en sentido Argentina-Chile será de 12 a 0, es decir, hasta la medianoche.

Quienes tengan previsto cruzar deberán prestar especial atención a un horario anterior: la barrera de Uspallata cerrará a las 22. Ese será el límite de habilitación en ese punto, aunque el tránsito internacional continúe hasta las 0.

La apertura comprenderá a todo tipo de vehículos.

Cuándo se habilitará el Paso Cristo Redentor desde Chile hacia Argentina

El miércoles 28 de octubre, de 4 a 16, el tránsito internacional estará habilitado exclusivamente desde Chile hacia Argentina, también para todo tipo de vehículos.

A partir de las 16 del miércoles se habilitará la circulación en ambos sentidos, según el cronograma anunciado.

Las autoridades recomendaron planificar los viajes y mantenerse informados a través de los canales oficiales. Las actualizaciones sobre el funcionamiento del cruce se comunicarán por esos medios y podrán consultarse en la página de Centros de Frontera del Gobierno nacional.

En pocas palabras

  • Paso Cristo Redentor: reabre este martes 27 de octubre a las 12, solo para vehículos hacia Chile.
  • Circulación Argentina-Chile: el horario será de 12 a 0, con cierre de barrera en Uspallata a las 22.
  • Habilitación doble sentido: el miércoles 28, desde las 16, se habilitará el tránsito en ambos sentidos.
Resumen generado por Thinkindot AI

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