Demoras de entre 7 y 10 horas en el Paso Cristo Redentor tras 5 días de cierre por las nevadas

El cruce internacional se encontraba inhabilitado desde el pasado domingo 18 de octubre a causa de un temporal de nieve e inestabilidad en alta montaña.

Tras la finalización de los trabajos de despeje de calzada por parte de las vialidades de los dos países, las coordinaciones de frontera dispusieron la reapertura del paso a mediados de la semana con la prioridad para los camiones, el primer día en sentido Mendoza-Chile y luego a la inversa. Justamente ese lago se produjeron dos aludes en el sector de los cobertizos conocido como el Japonés.

Aglomeración en Uspallata y movimiento en la Terminal de Mendoza

En la localidad de Uspallata, punto estratégico de contención del tránsito hacia la frontera, se registraron extensas filas de vehículos particulares y colectivos. En la estación de servicio del área urbana se contabilizaron hasta 6 cuadras de fila a la espera de la habilitación de las barreras de Gendarmería Nacional para iniciar el ascenso hacia el túnel internacional.

Paralelamente, la Terminal de Ómnibus de Mendoza presentó una marcada concurrencia de pasajeros que buscaban retornar al país trasandino. La acumulación de viajeros obedeció a la presencia de ciudadanos chilenos y residentes que habían ingresado a la provincia durante el fin de semana anterior para celebrar el Día de la Madre y que se vieron imposibilitados de regresar a sus hogares por el cierre prolongado del paso.

Las empresas de transporte de pasajeros debieron reprogramar sus salidas suspendidas y sumar unidades para responder a la demanda contenida desde el 18 de octubre.

Las filas de vehículos en la última estación de servicio de Uspallata camino al túnel internacional. La postal a primera hora de la mañana.

Recomendaciones y estado del corredor internacional

Las autoridades de la Dirección Nacional de Asuntos Técnicos de Fronteras indicaron que los organismos de control trabajan a máxima capacidad para agilizar la atención en las cabinas de fiscalización.

No obstante, advirtieron que los tiempos de espera podrían mantenerse elevados durante el fin de semana debido a la prioridad otorgada al despeje del transporte de cargas y al flujo de autos acumulado.

Desde las coordinaciones del paso instaron a los conductores a transitar con extrema precaución sobre la Ruta 7, prever el abastecimiento de combustible y contar con abrigo, comida y provisiones de agua para afrontar las demoras en la cordillera.

Además, recordaron que el funcionamiento del corredor fronterizo permanece sujeto a las condiciones meteorológicas, por lo que se recomendó consultar los reportes oficiales antes de iniciar el viaje.